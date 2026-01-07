ÃæÂ¼²í½Ó¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ±Áë²ñ¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Çº£¤Î3¿Í¤Î»Ñ¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ø¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡1975Ç¯¤ËÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¡£¤½¤Î¸å¤â¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤´¤È¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂ³ÊÔ¡Ø¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¤¬1·î9Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£70Âå¤ò·Þ¤¨¤¿¥«¡¼¥¹¥±¤³¤ÈÄÅÂ¼¹À²ð¡ÊÃæÂ¼²í½Ó¡Ë¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î¥ª¥á¥À¤³¤È¿ÀºêÎ´É×¡ÊÅÄÃæ·ò¡Ë¡¢¥«¡¼¥¹¥±¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥°¥ºÏ»¤³¤È·§Âô¿Ï»¡Ê½©ÌîÂÀºî¡Ë¡£50Ç¯°Ê¾å¤ÎÉÕ¤¤¢¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¤Îº£¤Ï¡Ä¡£¼ç±é·ó±Ç²è½é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÃæÂ¼²í½Ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ý¤Þ¤º¡¢º£²ó¤Î±Ç²è²½¤Ø¤Î·Ð°Þ¤«¤é»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡ÊµÓËÜ¤Î¡Ë³ùÅÄÉÒÉ×¤µ¤ó¤«¤é²ñ¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤é¡Ö±Ç²è¤ò¤ä¤í¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö´ÆÆÄ¤â¤ä¤ì¡×¤È¡£Â¿Ê¬¡¢³ùÅÄ¤µ¤ó¤¬¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¤ä¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ë¶É»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬²¶¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý´ÆÆÄ¤È¼ç±é¤Î·óÇ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦È¿¾ÊÅÀ¤Ï·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î·èÄê¸¢¤Ï´ÆÆÄ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î°µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·èÃÇ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼«Ìä¼«Åú¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤è¤·¤È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Àï¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¡Ö¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¤Î°ÕÌ£¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡°ÕÌ£¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¤ÎÂ¸ºß¤Î¤¹¤´¤µ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ä¹¤¤´Ö»Ù»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ä¹Åè¡ÊÌÐÍº¡Ë´ÆÆÄ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ö±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£º£²ó¡¢±Ç²è²½¤Îºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤ÎÂ¿¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤ÎÎã¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡Ä¡£º£¤µ¤é¤Ê¤¬¤é¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢µÕ¤ËÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è²½¤Ï¤¤¤¤¤±¤ÉÆâÍÆ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡Ý´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤¤À¤±¤Ë¡Ä¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢µÓËÜ¤Î³ùÅÄ¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¥«¡¼¥¹¥±¤ÎÎø¿Í¤ÎÍÎ»Ò¡Ê¶âÂôÊË¡Ë¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¾å¡¢¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ë¥ª¥á¥À¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡ÊÈ¬ÀéÁð·°¡Ë¤ä¥ï¥«¥á¡Ê¿¹ÀîÀµÂÀ¡Ë¤ä¿©Æ²¤Î¤ª¤ä¤¸¤µ¤ó¡ÊÌ¾¸Å²°¾Ï¡Ë¤È¤«¡¢¤³¤Î50Ç¯¤Î´Ö¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ìò¼Ô¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤Ãæ¤ÇµÓËÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥«¡¼¥¹¥±¡¢¥ª¥á¥À¡¢¥°¥ºÏ»¤Î3¿Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÎØ³Ô¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¤ª¤«¤²¤Ç3¿Í¤¬°ú¤Î©¤Ä¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ïº£²ó¤Ï3¿Í¤ò¸ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éº£²ó¤Ï³ùÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÃæ¤Ç²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤â50Ç¯¸å¤Î3¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¶½Ì£¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢50Ç¯Á°¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¼«Ê¬¤ä¡¢²¶¤é3¿Í¤Î»Ñ¤ò²û¤«¤·¤¯¸«¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤â²óÁÛ¤ò¾¯¤·¤À¤±¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÄ¹¤µ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁü¤â³§¤µ¤ó¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈÀÎ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£²¶¤é¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ì¤ÇÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ýº£²ó¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥«¡¼¥¹¥±¤¬ÏÃ¤¹¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤¯¤Ä¤«¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ï³Ú¤·¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈºÃÀÞ´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤ÆÂçÊÑ¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀÚ¤Ê¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï50Ç¯Á°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ýµ×¤·¤Ö¤ê¤Î3¿Í¤Î¶¦±é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤â¥ª¥á¥À¤Î¹ÔÆ°¤¬ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¤Ã¤Æ¡¢´ðËÜ¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ª¥á¥À¤¬ÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥¹¥±¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÍ§¾ð¤¬¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â¥ª¥á¥À¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï¥ª¥á¥À¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥°¥ºÏ»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¤¤Ä¤é¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¾ï¼±³°¤ì¤Î¤³¤È¤ò¾¡¼ê¤ËÀµÅö²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¥ª¥á¥À¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Âç¿Í¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ëè²ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¥«¡¼¥¹¥±¤¿¤Á¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»¿Æ±¤·¤Æ¡£¥ª¥á¥À¤Ï±ü¤µ¤ó¤äÌ¼¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤è¤·¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬°ì¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤³¤¤¤Ä¤Ï¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡Ý¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£ÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤¿¤é¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¤Ï50Ç¯Á°¤â½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¶¤ÏÂç³ØÀ¸¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Ç³ØÀ¸µ¤Ê¬¤¬È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Èµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤«¤é¡¢100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÌò¼Ô¤Ç¡¢100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È²Î¼ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÝÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤ì¤ò1Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÇ¯Îð¤â¶á¤¯¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤Û¤È¤ó¤ÉËèÆü¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ì¤¬¸å¡¹ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Î¶â»úÅã¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤ï¤ìÊý¤ò¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê°Õ¼±¤Ï¸å¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï60²á¤®¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È°Õ³°¤Ë¼ã¤¤¿Í¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤À¤«¤é¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¿Í¤¬¿Í¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤äÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤È¤«¡¢Í§¾ð¤ä¿Æ»Ò´Ø·¸¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î°ÕÌ£¤ò¡¢°ì¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¶¦´¶¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝºÇ¸å¤ËÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬²Î¤¦¡Ö¤¿¤À¤ªÁ°¤¬¤¤¤¤¡×¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¡Èº£²ó¤Î°ì¸À¡É¤¬½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤¬¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½é¤ÏÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î¥É¥é¥Þ¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤È»î¹Ôºø¸í¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶ìÆù¤Îºö¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤¢¤Î°ì¸À¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î²Î¤È¤È¤â¤Ë¤¹¤´¤¯¸ú²ÌÅª¤Ç¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âº£²ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î·ëÏÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬·ë¹½¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡Ý¾®Ìº²Â¤µ¤ó¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¤È¡Ö¤¿¤À¤ªÁ°¤¬¤¤¤¤¡×¤âÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ´¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤³¤Î3¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤¿¤éÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï²Î¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¡¼¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤â¤¦¾®Ìº²Â¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤¬¤¦¤Þ¤¯Íí¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢50Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¥¨¥Ð¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¤¤¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Ý²þ¤á¤Æ´ÑµÒ¤äÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¤ò50Ç¯Á°¤Ë¸«¤¿Åö»þ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ±é¤¸¤¿²¶¤¿¤Á¤â¼ã¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢50Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤Î3¿Í¤Î»Ñ¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ±Áë²ñ¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢50Ç¯Á°¤Î²¶¤¿¤Á¤ò²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡×¤Ã¤Æ¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤âºÆ²ñ¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿ÅÄÃæÍºÆó¡Ë