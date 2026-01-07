スターバックスのティーが主役。ホワイトピーチ香る冬限定メニュー登場
寒さが深まる冬、心までやさしく包み込むティービバレッジがスターバックスから登場します。「スターバックス ティー ＆ カフェ」限定で楽しめるウィンターシーズン第二弾は、ホワイトピーチを合わせた“White”ジョイフルメドレー。まろやかな甘さと、とろっとした食感が魅力の一杯は、新しい年の始まりにぴったり。ティーの奥深さと華やかさを改めて感じられる、特別な冬のご褒美です♡
Whiteジョイフルメドレーの魅力
冬の定番として親しまれてきた「ジョイフルメドレー」※に、ホワイトピーチとホワイトモカフレーバーシロップを重ね、上質感あふれる味わいに仕上げた第二弾。
とろっとした果肉感とやさしい甘さが、ティーの豊かな香りを引き立てます。
「スターバックス ティー & カフェ」ならではの、フルリーフ茶葉を丁寧に抽出した奥行きのある味わいが、寒い季節にほっとしたひとときを届けてくれます。
フラペチーノ®とラテを飲み比べ
『ホワイト ピーチ & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ®』は、フルーティーなティーベースにホワイトピーチ果肉ソースを忍ばせ、ティームースとホワイトチョコレートパウダーをトッピング。
やわらかな口どけと甘さが広がります。
『ホワイト ピーチ & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ』は、ホットとアイスから選べる一杯。白桃のやさしい甘さと華やかなティーが溶け合い、最後まで表情豊かな味わいを楽しめます。
価格・サイズ・販売情報
『ホワイト ピーチ & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ®』はTallサイズのみで、持ち帰り776円、店内利用790円。
『ホワイト ピーチ & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ』はHot、IcedともにTallサイズのみで、持ち帰り687円、店内利用700円。
※白桃果肉・果汁5％未満
販売期間は2026年1月7日（水）から。全国のスターバックス ティー ＆ カフェ27店舗限定で提供されます。
冬の始まりは特別なティーとともに
この季節だけの「ジョイフルメドレー」※と、ホワイトピーチのやさしい甘さが出会った“White”ジョイフルメドレー。忙しい毎日の合間に、気持ちをほどく一杯として取り入れたくなる存在です。
スターバックス ティー ＆ カフェならではの空間で、五感がめざめるティー体験を楽しみながら、新しい年を穏やかにスタートしてみてはいかがでしょうか♪