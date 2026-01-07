名古屋テレビ放送アナウンス部の尾形杏奈アナウンサー（２６）が６日、自身のインスタグラムで中大の元箱根駅伝ランナー、吉居大和（２３）＝トヨタ自動車＝との結婚を発表した。ミス中央でもある人気アナと、学生駅伝のエースから現在もトップランナーとして活躍する２３歳の結婚には大きな反響が寄せられた。

尾形は２ショット写真を添え、結婚を報告。その後、「２人の思い出の場所でこんなに素敵な写真をたくさん撮ってもらいました」と綴り、現在はジブリパークもある愛・地球博公園（モリコロパーク）で撮った純白ドレスの尾形と吉居の頬を寄せ合った２ショットなど幸せ一杯の写真を投稿した。コメント欄などでは「めっちゃ幸せいっぱいの写真。こっちも幸せな気持ちに」、「美男美女すぎる」、「あまりの綺麗さに見惚れてしまった」、「ご主人メロメロですね」との声が寄せられていた。

吉居は箱根駅伝でエースランナーとして活躍。２年時は１区で衝撃の独走を披露し、当時の区間新記録をマークした。３年時にはエースが揃う２区で区間賞。４年時もエースとして２区で起用されたが、体調不良の影響が響き区間１５位だった。卒業後はトヨタ自動車の陸上長距離部に入部し、今後の活躍が期待される。

尾形アナも中大出身。名古屋テレビ放送（メ〜テレ）では「ドデスカ！」などに出演している。