日本の生涯未婚率（50歳時の未婚率）は上昇の一途、国立社会保障・人口問題研究所の最新データによると、男性の約4人に1人が生涯独身であると推計されています。かつてのような「結婚＝当然の通過儀礼」という価値観は薄れ、独身であることは個人の自由な選択として尊重される時代になりました。しかし、その「自由」がふとした瞬間に別のものへと変わることがあります。特に、仕事での成功を収め、経済的にも恵まれた男性ほど、中高年に達したときに想定外の孤独感に襲われるケースが少なくありません。実例をみていきましょう。

理想の「個人主義」生活

都内の広告代理店に勤めるレイジさん（仮名／53歳）。月収は100万円を超え（賞与別）、港区の湾岸エリアにあるタワマンの高層階を自宅兼仕事場としています。

中国地方出身のレイジさんは、大学進学とともに上京。若いころから仕事に打ち込み、部下からの信頼も厚く、業界内でも名の知れた存在です。

そんなレイジさんの至福の時間は、誰にも邪魔されない、時間を気にしない休息です。かつては派手な遊びもしましたが、50代に入り、疲労が抜けにくくなりました。近ごろの休日は、自宅のソファで身体を休めるか、行きつけの整体や会員制サウナでメンテナンスをします。自宅のリビングには数百万円するオーディオセットとデザイナーズチェアがありますが、そこで聴くのは音楽ではなく「完全な静寂」です。

レイジさんは、これまで結婚を考えたことがなかったわけではありません。しかし、就寝時に他人の気配がすると気が休まらない性格ゆえ、特定のパートナーとの同居は避けてきました。

「結婚すれば、毎日の食事から休日の過ごし方まで、すべて妥協が必要になる。自分の稼いだお金で、自分だけの空間と時間を維持する。この快適さを手放すなんて考えられない」

そう公言し、周囲からも「究極の個人主義者」として、ある種のリスペクトを持たれていました。

親の死で訪れた、想定内と想定外

そんなレイジさんの心境に変化が訪れたのは、昨年の冬のこと。母親が他界したのです。父親はすでに亡くなっており、きょうだいもいないレイジさんは実家との繋がりを完全に失いました。

53歳という年齢柄、親の死は十分に想定内でした。むしろレイジさんは、「独身である以上、親の面倒はすべてお金で解決する」と決め、十分な資金援助をしてきました。葬儀の手配も、実家の処分も、業者の手配も淡々と進めます。悲しみがないわけではありません。しかし、涙にくれることもなく東京の自宅に戻ったとき、予想外の感覚が襲ってきました。迎えてくれたのは、いつもと変わらない美しい夜景と、完璧に整えられた静寂な部屋。しかし、その静けさが、かつてのような「安らぎ」ではなく、「逃げ場のない空虚」としてのしかかってきたのです。

「ああ、俺はもう『誰かの息子』ではなくなったんだ。そしてこの先、『誰かの親』になることもないのか」

親が生きているうちは、たとえ帰省しなくても「実家がある」という事実が、無意識のうちに精神的な支えになっていました。もし仕事で失敗しても、社会的に非難されても、無条件に味方でいてくれる。その最後の砦が消滅し、自分は東京にたった一人。親の死が、「絶対的な孤独」を突きつけてきたのです。

独身男性の健康リスク

統計的にも、独身男性の健康リスクは既婚男性に比べて高いことが指摘されています。文部科学省が助成した大規模コホート研究（JACC Study）では、独身男性は既婚男性と比較して、循環器疾患での死亡リスクが約3倍、全死亡リスクでも約2倍高いという衝撃的なデータが出ています。

その背景には、食生活の乱れや喫煙・飲酒といった生活習慣の問題に加え、社会的孤立による精神的ストレスが大きく関わっていると考えられています。レイジさんも、健康診断で血圧と肝数値の悪化を指摘されていましたが、「まだ大丈夫」と高を括っていました。しかし、精神的支柱を失ったいま、自身の健康への不安が、より具体的な恐怖として迫ってきたのです。

「もしいま、この部屋で俺が倒れたら、誰がみつけてくれるんだろう？」

オートロックで守られた高セキュリティのマンションは、外部との接触が遮断されやすいです。隣人ですらまともに挨拶もしないこの場所で、もしもの事態が起きたとき、発見されるのは数日後、あるいは数週間後かもしれません。

結婚の価値観

忌引が明け、出社したレイジさんは、既婚の部下が「今週末は実家に帰って大変でしたよ〜」と愚痴を零すのを、羨ましい気持ちで聞いていました。以前なら「そんな面倒なこと、よくやるな」と他人事でしたが、いまは「帰る場所がある人の余裕」に聞こえるのです。

もちろん、いまから婚活を始めることも不可能ではありません。しかし、50代からのパートナー探しは、20代、30代のころとは違った難しさがあります。長年染みついた「自分ファースト」の生活習慣を大きく変えることは容易ではありません。

それでも、レイジさんは考えを改めはじめています。「若いころは、自由がたまらなく楽しかったんです。誰にも縛られず、思い立ったらすぐに動ける。その身軽さが武器であり、誇りでした。しかし、年を取ってからはそうはいきません。体力が落ち、無理がきかなくなり、残された時間が減っていくなかで味わう自由は、孤独と同じと痛感しました」

レイジさんは最近、週末の過ごし方を変えました。重い腰を上げて、ミドルシニア向けの結婚相談所に登録したのです。ただし、条件は少し特殊です。「家事をしてくれる人」でも「若い人」でもありません。「お互いに自立していて、別居婚や週末婚といった、適度な距離感を許容できる人」です。

介護してほしいわけでも、身の回りの世話をしてほしいわけでもない。ただ、美味しいものを食べたときに「美味しいね」と共感できて、相談したときには損得なしの意見をいってくれる。そんなパートナーを探しはじめました。「毎日一緒じゃなくていい。でも、自分と深く繋がっている誰かがいる。それだけで、夜の景色が違ってみえる気がするんです」 彼はいま、人生の後半戦を並走してくれる人を探しています。

生涯未婚を選ぶことは、決して間違いではありません。しかし、その選択の先には、若いうちにはみえなかった景色が広がっています。「自由」と引き換えに手放したものがなんだったのか。それに気づくのが、取り返しのつかない年齢にならないよう、「本当の豊かさとはなにか」一度立ち止まって考えてみるのもいいかもしれません。