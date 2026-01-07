空欄を埋めて4つの正しい言葉を完成させましょう。意外な組み合わせに「あ！」と気づけるかどうかが鍵。脳の柔軟性を高めるチャレンジです。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

地名や食材の名前がヒント？ じっくり考えてみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□たま
ぶんか□□
□□きん
はく□□

答えを見る






正解：さい

正解は「さい」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「さい」を入れると、次のようになります。

さいたま（埼玉）
ぶんかさい（文化祭）
さいきん（最近・細菌）
はくさい（白菜）

今回は、地名としてよく聞く「さいたま」や、秋の風物詩「ぶんかさい」など、耳なじみのある言葉が揃いました。「はくさい」のように、冬の鍋料理に欠かせない身近な食材もありましたね。「さいきん」といった同音異義語をヒントに答えにたどり着いた人もいたかもしれません。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)