「単純に…寒くない？」菊地姫奈、長い美脚際立つコーデ公開！ 「超好き！！」「可愛過ぎる」
俳優やグラビアアイドルとして活動する菊地姫奈さんは1月6日、自身のInstagramを更新。美脚を披露しました。
【写真】菊地姫奈の美脚
「大人っぽさの中に可愛らしさあって、素敵」「冬でもミニがはきたい…！今季トレンドのミニボトムを、寒い季節でも可愛くはきこなすスタイリングを紹介してます」とつづり、自身の写真を1枚載せている菊地さん。ミニ丈のスカートをはき、長い脚を出した姿です。菊地さんは椅子に座っていますが、それでも脚の長さは際立っています。
コメントでは、「姫奈ちゃん可愛い」「超好き！！」「可愛過ぎる」「姫奈さん、ぐぅ〜！」「似合うね」「う、うつくし」「大人っぽさの中に可愛らしさあって、素敵」「風邪引くなよ！」「単純に…寒くない？」などの声が上がりました。
「めちゃくちゃ天使です」2日の投稿でも太ももを出したコーディネートを披露していた菊地さん。コスプレのようなかわいらしい姿で、ファンからは「可愛すぎますー！！めちゃくちゃ天使です」との声が寄せられました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
