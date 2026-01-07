Ê¡°æÁ°ÃÎ»ö¡¢¥»¥¯¥Ï¥éÊ¸ÌÌÀéÄÌ¡¡¿¦°÷¤ËÀÅª´Ø·¸Í×µá¡¢Ä´ºº°ÑÇ§Äê
¡¡Ê¡°æ¸©¤Î¿ùËÜÃ£¼£Á°ÃÎ»ö¡Ê63¡Ë¤¬¥»¥¯¥Ï¥é¤òÇ§¤á¼¿¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¸©¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿ÊÛ¸î»Î3¿Í¤ÎÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷¤Ï7Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î½÷À¿¦°÷¤ËÀÅª´Ø·¸¤òµá¤á¡¢¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÌóÀéÄÌÁ÷¿®¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤òÇ§Äê¡£¥»¥¯¥Ï¥é¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤·¤¿¡£¡ÖÈï³²´¶¾ð¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤äÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÀÕÇ¤¤Ï½ÅÂç¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡°Ñ°÷¤Î²Ï¹ç·ò»ÊÊÛ¸î»Î¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ÏÌó20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿ÏÉÆ¬Èþ±ûÉûÃÎ»ö¤Ï¡Ö¼¹Ù¹¤«¤ÄÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤Ê°¤ê¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¡£¡ÖÈï³²¤ò¿´¤«¤é¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯4·î¡¢³°ÉôÁë¸ý¤Ë½÷À¿¦°÷¤¬ÄÌÊó¤·ÌäÂê¤¬È¯³Ð¡£Ä´ºº°Ñ°÷¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÄÌÊó¼Ô¤ò´Þ¤à4¿Í¤«¤é»ñÎÁÄó½Ð¤Ê¤É¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ùËÜ»á¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4¿Í¤Î¿¦°÷¤Ë¡Ö¥¥¹¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÌµÀ¤Ë¡»¡»¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¡£¡Ö°ìÀÚÆâ½ï¤Ç¡¢Êè¾ì¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¸ý»ß¤á¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£