加藤浩次“日テレの朝”に帰ってきた 『DayDay.』で“加藤浩D”が天の声に
7日放送の日本テレビ系『DayDay.』（後9：00）のエンタメコーナーで、天の声に加藤浩次によく似た声色の“加藤浩D”が担当した。
加藤といえば、2006年から23年まで同じ時間帯で『スッキリ』のMCを担当。山里が天の声の“見守り”を務めてきた関係から、今回の共演が「激アツ」だと話題となっている。
その後、スタジオには”加藤浩次”として登場。自身が原作・脚本・監督を務める、中京テレビ・日本テレビ系全国ネットの水曜プラチナイト枠新ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』の告知で登場した。
山里が「加藤さん！この時間でこうやってお会いできるとは」と感慨深げに語ると、加藤が「初めて絡んだね！」と笑顔。加藤は続けて、山里へ「あなた、番組のスタッフの悪口をラジオで言ったりするから」と”口撃”して笑いを誘っていた。
