レトルト＆余ったカレーで簡単♪フライパンで『半熟卵とカレーのとろ〜りホットサンド』

余ったカレー、次の日はどう食べる？

カレーと半熟卵を食パンで包んで焼けば、とろ〜りホットサンドに早変わり。手作りでもレトルトでもOK。焼き目の香ばしさと、とろけるようなあつあつのルーで、いつものカレーが別ものに。卵は迷わず半熟が正解です！

『半熟卵とカレーのとろ〜りホットサンド』のレシピ

材料（2人分）

食パン（8枚切り）……4枚

市販のレトルトカレー……1パック

卵……2個

バター……20g

作り方

（1）小鍋に熱湯を沸かし、冷蔵庫から出したての卵を入れて7分ゆでる。取り出して水にさらし、殻をむく。

（2） 食パン2枚にカレーを等分に広げてのせる。卵を中央に1個ずつ横向きにのせ、残りの食パンを重ねる。

（3）フライパンにバターを弱火で溶かし、（2）を1組入れる。平らな鍋のふた（なければフライ返し）でぎゅっと押さえながら、焼き色がつくまで両面を3分ずつ焼き、取り出す。フライパンをさっと拭いてもう1 組も同様に焼き、横半分に切る。

POINT

レトルトカレーは温めず、そのままパンにのせてOK。おうちカレーの残りで作っても♪

焼きたてを切った瞬間にあふれる、とろ〜り感は格別。余ったカレーがある日はもちろん、これのために作りたくなるほど。いつものカレーを、うれしい一品にリメイクできます。

（『オレンジページ』2025年11月2日号より）