たった1週間で代謝が爆上がり？ 新脂肪肝を撃退するプログラム！【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】
１週間で新脂肪肝を撃退 最強の代謝力を手に入れる新プログラム
実は、新脂肪肝になってしまう原因ははっきりしています。
それさえ意識すれば簡単に新脂肪肝を改善できます。
「生きているだけでやせる体」になるために意識したい場所
【プログラム１】やせていく体をつくる！新脂肪肝（MASLD）を治す
１．食前の「酢大さじ1」
２．食前の「高カカオチョコレート」
３．たんぱく質ファースト！
４．いつもより「10回多くかむ」
を実践することで
肝臓の脂肪がとれて代謝力が復活！
【プログラム２】筋肉量＆代謝アップ 衰えた筋肉を鍛えて代謝を復活させる
それには…
動物性たんぱく質を多めにとる下半身を鍛えることがすべて
１．飲んだあと！が肝心「やせ活プロテイン」を飲む
２．朝晩各5回でOK「10秒スクワット」をする
を実践することで
筋力が復活し、日常の動きがやせ活に！
【プログラム３】MASLDの予防 “やせる体”を阻む「菌」を撃退する
それには…歯周病菌を飲み込まない腸内の悪玉菌を増やさないことがすべて
→朝イチ舌みがき＆歯みがき
他にも
→ 腸活には「発酵食品×食物繊維×オリゴ糖」を組み合わせる
を実践することで
代謝を阻む菌をやっつけて脂肪を燃やす！
