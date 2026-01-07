たった1週間で代謝が爆上がり？ 新脂肪肝を撃退するプログラム！【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

１週間で新脂肪肝を撃退 最強の代謝力を手に入れる新プログラム

実は、新脂肪肝になってしまう原因ははっきりしています。

それさえ意識すれば簡単に新脂肪肝を改善できます。

「生きているだけでやせる体」になるために意識したい場所

【プログラム１】やせていく体をつくる！新脂肪肝（MASLD）を治す

１．食前の「酢大さじ1」

２．食前の「高カカオチョコレート」

３．たんぱく質ファースト！

４．いつもより「10回多くかむ」

を実践することで

肝臓の脂肪がとれて代謝力が復活！

【プログラム２】筋肉量＆代謝アップ 衰えた筋肉を鍛えて代謝を復活させる

それには…

動物性たんぱく質を多めにとる下半身を鍛えることがすべて

１．飲んだあと！が肝心「やせ活プロテイン」を飲む

２．朝晩各5回でOK「10秒スクワット」をする

を実践することで

筋力が復活し、日常の動きがやせ活に！

【プログラム３】MASLDの予防 “やせる体”を阻む「菌」を撃退する

それには…歯周病菌を飲み込まない腸内の悪玉菌を増やさないことがすべて

→朝イチ舌みがき＆歯みがき

他にも

→ 腸活には「発酵食品×食物繊維×オリゴ糖」を組み合わせる

を実践することで

代謝を阻む菌をやっつけて脂肪を燃やす！

【出典】『新脂肪肝 代謝復活ダイエット』著：栗原毅・栗原丈徳