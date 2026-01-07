株式会社イオンスポーツ（兵庫県三木市）は7日、女子ゴルフの西郷真央（24＝島津製作所）とスポンサー契約を締結したと発表した。西郷が愛用する「インスパイラルグローブ」が正式パートナーとなる。

今回のスポンサー契約は、単なる契約ではない。西郷がプロ転向前から数ある選択肢の中でインスパイラルグローブを選び続けてきた、その「積み重ねられた信頼」が形になったものだ。

西郷は、プロの舞台に立つ前からインスパイラルグローブを手にし、練習場でも、雨風にさらされるラウンドでも、そしてツアーの最終日でも、変わらず着用してきた。2025年には米ツアーのメジャー大会シェブロン選手権で優勝した。

インスパイラルグローブは、派手な装飾こそないものの“握った一打にすべてを注ぐ”という想いのもと、グリップ力、フィット感、耐久性を丁寧に積み重ねてきた製品。今回の契約は、その信頼がさらに深まり、「共に未来へ向かうパートナーシップ」へと発展した象徴的な一歩だ。

▼西郷真央 このたび、イオンスポーツの「ゴルフグローブ（ZEROFIT INSPIRAL GLOVES―インスパイラルグローブ）」にスポンサー契約という形でサポートいただくことになり大変嬉しく思っています。またインスパイラルグローブは、ジュニア時代から使い続けてきている、信頼し一緒に戦い続けてきた愛用グローブです。今回のサポートは、世界で戦う上でもとても心強いと感じました。インスパイラルグローブとともに世界1のゴルファーを目指し努力と挑戦を続けていきます。