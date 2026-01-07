ブルズとの2ウェイ契約を再びつかんだ河村勇輝「戻ってくることができて本当にうれしい」

1月7日（現地時間6日）、シカゴ・ブルズとの2ウェイ契約を再び結んだことが発表された河村勇輝。自身のInstagramとXを更新し、ファンにメッセージを発信した。

Instagramでは「僕にもう一つのチャンスを与えてくれたシカゴ・ブルズに感謝を。リハビリは簡単ではありませんでしたが、ファンの前でプレーすることをとても楽しみにしています。皆さんの応援とサポート、本当に感謝しています！」と、新たな門出に意気込んだ。Xでも同様に球団へ感謝を述べたのち、「戻ってくることができて本当にうれしい」と思いをつづっている。



Thank you @chicagobulls for giving me another opportunity.

Super excited to be back 🙏 https://t.co/5FzdG4ssVo

- Yuki Kawamura / 河村勇輝 (@KawamuraYuki) January 6, 2026

河村は2024－25シーズンにメンフィス・グリズリーズでNBAデビューを飾り、今シーズンの開幕前にブルズと2ウェイ契約を締結。プレシーズンゲームでは出場を果たしたが、10月18日に「健康上の理由」で契約が解除され、開幕ロスターに名を連ねることはかなわなかった。

しかし、河村は契約解除後もシカゴに残り、負傷した右下肢のリハビリを継続。そして発表の数日前に自身のInstagramでストーリーを更新し、「SOON（もうすぐだ）」と復帰を示唆していた。

