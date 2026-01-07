キオクシアホールディングス<285A.T>がマドを開けて急伸。大発会から３連騰となり、昨年１１月１１日につけた上場来高値に迫る動きをみせている。米ラスベガスでテクノロジーの国際見本市「ＣＥＳ２０２６」が開催され、テック株に注目が集まりやすい局面において、６日にはエヌビディア＜NVDA＞がＡＩ向けの新たなストレージインフラを推進すると発表。これを受けて同日の米株式市場ではストレージ関連株が買われたほか、メモリー需要が更に拡大するとの期待感から、キオクシアと同業でＮＡＮＤ型フラッシュメモリーを手掛けるサンディスク＜SNDK＞にも投資マネーが流入し、同社株は２７％を超す急騰劇を演じた。これらを背景に、キオクシアに対する投資家の物色意欲が一段と高まる形となり、東証の個別銘柄の売買代金で同社株は２位以下を大きく引き離してトップとなっている。また、ＳＭＢＣ日興証券は６日付で、キオクシアの投資評価を３段階で真ん中の「２」から最上位の「１」に引き上げた。目標株価は４８００円から１万６４００円に見直している。



