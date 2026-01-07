７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円６４銭前後と前日の午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安となっている。



６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円６５銭前後と前日に比べ３０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。同日発表された２５年１２月のドイツ消費者物価指数（ＣＰＩ）がインフレ鈍化を示したことを受け、対ユーロでのドル買いが波及する形で一時１５６円７５銭まで上伸した。



６日に米長期金利が上昇したことがドルの支援となり、この日の東京市場のドル円相場も堅調にスタート。前日に中国政府が「軍民両用の規制に基づいて日本への輸出規制を強化する」と発表し、日中関係の悪化懸念が円の重荷となっている面もあり、午前９時１０分ごろには１５６円８１銭をつける場面があった。ただ、日本時間今晩に１２月のオートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）全米雇用リポート、１２月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）サービス業景況感指数、１１月の米雇用動態調査、１０月の米製造業受注が相次いで発表されることから一段とドルを買い上がる勢いには乏しい。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６９２ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８３円１３銭前後と同２０銭程度のユーロ安・円高で推移している。



