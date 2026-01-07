ＡＧＣは続伸、サングラス着用でも鮮明な車載用ＨＵＤ開発と伝わる（訂正、６日の配信記事） ＡＧＣは続伸、サングラス着用でも鮮明な車載用ＨＵＤ開発と伝わる（訂正、６日の配信記事）

６日午前１０時０２分配信の「旭化成は続伸し７年３カ月ぶり高値、サングラス着用でも鮮明な車載用ＨＵＤ開発と伝わる」の記事について、見出しと本文中の社名を誤記しておりました。正しくはＡＧＣ＜5201.T＞でした。お詫びして訂正します。



ＡＧＣ<5201.T>は続伸している。６日付の日刊工業新聞が、「ＡＧＣは乱反射光を遮る偏光サングラスを着用していても鮮明に表示が見える車載用のヘッドアップディスプレー（ＨＵＤ）を開発した」と報じている。自動車向けの採用拡大を期待した買いが入ったようだ。記事によると、一般的なＨＵＤは運転用の偏光サングラスを着用した際に表示が見づらくなるという課題があったが、旭化成はガラス表面に特殊なコーティングを施すことで、本来は反射しにくい「Ｐ偏光」を選択的に反射させる技術を確立し、クリアな視認性を確保したとしている。米ラスベガスで開催されるテクノロジー見本市「ＣＥＳ２０２６」に出展するとも伝えている。



見出し

誤 旭化成は続伸し７年３カ月ぶり高値

正 ＡＧＣは続伸

本文

誤 旭化成<3407.T>は続伸し、２０１８年１０月以来、およそ７年３カ月ぶりの高値圏で推移している。

正 ＡＧＣ<5201.T>は続伸している。



