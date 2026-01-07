Nero（オールブラック）

株式会社NINE COMPANYは、LIM'S Designの新製品「FUJIFILM GFX100RF専用イタリアンレザーハンドメイドケース」を2025年12月26日（金）に発売した。価格は4万9,800円。

イタリアのレザーブランド「ART.PUEBLO」の革素材を、革なめし業者のBadalassi Carloが加工したベジタブルレザーを使用。手縫いで仕上げられているという。

底面には、アルマイト処理が施され、耐腐食性と耐摩耗性を備えたアルミニウム合金を使用。アルカスイス互換形状のプレートを内蔵し、三脚や雲台などに取り付けられる。

ケース装着時でも、バッテリーやメモリーカードの交換、ケーブルの接続に対応する。

カラーバリエーションは、Nero（オールブラック）とCognac（ブラウン）。

「FUJIFILM GFX100RF」は、ラージフォーマットを採用するミラーレスカメラ「GFX」初のレンズ一体型デジタルカメラ。有効約1億200万画素のイメージセンサーと、35mm判換算で28mm相当F4の単焦点レンズを搭載する。発売は2025年4月10日（木）。

