2025年は「最も暑い夏」と言われました。また野菜やコメの価格が高騰し、食料品の値上げが続くなど、物価高の傾向も定着した感があります。果たして今年はどんな一年になるのでしょうか？ 天候・野菜・コメについて、専門家などの予想をまとめました。

■春は早めに気温上昇…花粉量は？

森圭介アナウンサー

「今年は暑いのか、寒いのか。野菜は安いのか、高いのか。そしてお米の値段はどうなるのか。天候・野菜・コメの3点について、それぞれの専門家に予想していただきました。まずは今年の天候の予想です。去年はどんな夏でしたか？」

斎藤佑樹キャスター

「めちゃくちゃ暑かったです。40℃超えの日もあったりして…」

森アナウンサー

「東京都心で猛暑日を観測した日数が29日ありました。これが統計開始以来最多でした。今年の天候について日本気象協会が予想を出しています。二季化傾向が続くということです」

鈴江奈々アナウンサー

「夏と冬で二季。春と秋が短い、ほとんどないということですね」

森アナウンサー

「去年、新語・流行語大賞にノミネートされた二季。四季ではなく二季ということで、暑い時期が平年より長くなり、ようやく秋が来たと思ったら、『えっ、もう冬？』ということですよね。季節ごとではどうなっていくのでしょうか？」

「tenki.jpの情報によると、冬はこの後も厳しい寒さが続きそうです。ただ2月以降は寒気がやや緩むということです。寒気が緩んだら寒さが和ぎ、季節が冬から春へ。春になるけれど二季なので、春があっという間に終わってしまうということです」

「春は早めに気温上昇ということで、『寒さが緩んできたな、春かな…もう夏？』ということになるのかもしれません」

「春となれば悩む方が多い花粉。花粉の飛散量は去年の夏に日照時間が長かったなどの影響で、例年と比べて北日本・東日本は花粉が多い予想だということです」

瀧口麻衣アナウンサー

「私も花粉症があって薬なども飲んでいます。きっと全国の花粉症の皆さん、おつらいでしょうね…」

森アナウンサー

「早めに準備しておくのも必要かもしれません。あっという間に来る夏は高温多雨、つまり気温が高くて雨が多いということです。去年はどんな梅雨だったか覚えていますか？」

直川貴博アナウンサー

「ざーっとすごい勢いで降る雨が多かった。長雨と言われますが、個人的にはそういう印象はなかったです」

森アナウンサー

「その通りです。確かに雨は降ることは降ったんですけれども、梅雨が短い印象をお持ちだった方がいるかもしれません。去年の7月、新潟市で1か月の降水量が平年の約2％になるなど、水不足の地域もありました」

「つまり去年は非常に雨が少なかったわけですが、今年は夏の後半に秋雨前線の影響で雨が多くなる可能性があるということです。長い夏を越えた秋は厳しい残暑が予想され、台風の接近などで雨が多くなる可能性があるといいます」

「夏も雨が多い、さらには秋も台風で雨が多い。不安定な天候に注意が必要だということです。こういった一年になりそうです。二季化傾向で夏と冬が長くなりそうだということを覚えていただきたいと思います」

■去年高騰したキャベツ、今年は？

森アナウンサー

「去年の野菜はどうでした？」

鈴江アナウンサー

「トマトなど、いろいろ高かったですよね」

森アナウンサー

「野菜の価格相場を、気象や市場のデータを基に2か月先まで予測して、去年と比較したものがあります（日本気象協会biz tenkiアプリ『野菜の相場予測』より）」

「なすは去年と同じくらいの価格になるということですが、（全体的に）安いです。キャベツは去年と比べてしばらく安いです」

瀧口アナウンサー

「1000円を超える時もありましたね。高かったので、私も100円くらいで売ってるパックの千切りキャベツを買っていました」

森アナウンサー

「都内では1000円を超えるようなこともありました。2か月で見てみると去年より安くなるのではないかということです。去年が高かったから、それと比べると安い。では平年と比べるとどうなのか？」

「1月はだいたい平年と同じぐらいですが、2月以降は平年と比べても安い野菜が多いと予想されているということです」

「なぜこういう予想になっているのか。葉物類は今の時期育ちやすいお天気で順調に生育しているといいます。さらには大根などの根菜類も残暑による影響が落ち着いて、数が安定するため価格が落ち着く。これは朗報と言ってもいいのではないでしょうか」

■4000円は切る？ コメの価格予想

森アナウンサー

「最後に、コメの値段がどうなるのかです。去年は価格が高騰し続けて、さらには安い備蓄米が市場に出回るなど、毎日のようにお米の価格に関するニュースをお伝えしました」

「農林水産省によると直近（去年12月15日〜21日）の全国のスーパーでの平均価格は、5キロ4337円で過去最高値を更新。この値段ではもう驚かないですよね。まだまだ下がらない印象がありますが、お米の流通に詳しい専門家2人に価格の予想を聞いてきました」

斎藤キャスター

「4000円を切ってくるぐらい安くなってくれたらうれしいですね」

森アナウンサー

「宇都宮大学農学部の松平尚也助教と日本国際学園大学の荒幡克己教授は、安くなると予想しています」

「松平助教は、5キロ4000円前後になるのではないかという見通しでした。今は新米の在庫があるため、1月〜3月頃にかけて数百円ほど下がるのではないかということです。4000円切るか切らないか、3000円台も見えてくるかというふうに予想しています」

「一方で荒幡教授の見立ては、希望も込めて5キロあたり3000円台です。下がる時期としては1月下旬と予想しています」

「新米がなかなか売れておらず、業者間の取引価格は下がっているのに、スーパーの価格にはまだまだ反映されていない。そのため今週あたりからジリジリ下がるのではないかと、荒幡教授は言っていました」

斎藤キャスター

「今までうどんやパスタに替えていた方が、またお米に戻ってくるみたいなことがあるかもしれないですね」

■今年の「食料品」価格どうなる？

森アナウンサー

「お得な情報をお伝えしましょう。コメの価格が高騰して代用品としてパスタを使った方は多いと思いますが、帝国データバンクによると、パスタの価格が下がる見通しだといいます」

「パスタの原料の小麦は、アメリカやカナダなどの主要国で豊作です。例年に比べてたくさん取れているので、今後価格が下がる予想だということです。お米も安くなる、パスタ（の価格）も下がる。うれしいニュースですよね」

鈴江アナウンサー

「毎日の食事の材料費を少し圧縮できるかな、という気はしますよね」

森アナウンサー

「去年はもう物価高、物価高、物価高と言われてきました。お米が下がるんじゃないか、野菜も安い、さらにパスタも下がる。しかし、『物価高がついに終わりを迎えるのではないか』ということはなかなかお伝えできません」

「今年もやはり値上げ予定のものもあるということで、 4月までに3593品目の値上げが既に判明しています。去年と比べて値上げの品目数は少ないそうですが…」

鈴江アナウンサー

「それはそうですよね。人件費や様々な物流コストなど、いろんなもののコストがかさんでの値上げですから。そういったところでは致し方ない部分もあるのかなと思いますね」

森アナウンサー

「うまく工夫をしながら物価高を乗り切っていくというのは、今年も続くのかもしれません」

