セガ フェイブから『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』より、“ふわぷち”のカプセルトイが続々登場。

2026年1月下旬より順次、全国のカプセルトイコーナーに、キュートな前髪クリップが展開されます☆

セガ フェイブ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク ふわぷち カプセル前髪クリップVol.1〜3」

発売日：2026年1月下旬より順次

価格：各500円(税込)

サイズ：全長約3.6×3.4cm（ラバー部分のみ）※サイズはキャラクターにより異なります

主な取扱店：全国のカプセルトイコーナー

イラストレーター・三月八日さんが描くイラストをもとに、かわいい目が特徴のデザインブランド「ふわぷち」で展開されるキャラクターグッズ。

「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」に登場するキャラクターデザインで、跡が付きにくい前髪クリップです。

キャラクターたちはそれぞれ、“ふわぷち”デザインのラバーで表現。

愛らしいデザインで、お気に入りキャラクターを日常使いできます☆

プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク ふわぷち カプセル前髪クリップ Vol.1

発売予定日：2026年1月下旬発売予定

種類：全8種

2026年1月下旬より発売予定の第1弾は、『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』に登場する「Leo/need」と「Vivid BAD SQUAD」のメンバーがラインナップ。

各キャラクターの特徴をとらえつつ、三月八日さんによるキュートなデザインのラバーが前髪クリップになっています！

プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク ふわぷち カプセル前髪クリップ Vol.2

発売予定日：2026年2月下旬発売予定

種類：全8種

「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク ふわぷち カプセル前髪クリップ Vol.2」は「MORE MORE JUMP!」と「ワンダーランズ×ショウタイム」が登場。

全8種のデザインで、各ユニットのメンバーたちが表現されています☆

プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク ふわぷち カプセル前髪クリップ Vol.3

発売予定日：2026年3月下旬発売予定

種類：全10種

2026年3月下旬より発売される第3弾には「バーチャル・シンガー」たちと「25時、ナイトコードで。」のメンバーが登場。

全10種のラインナップで、普段使いできるグッズが展開されます！

三月八日さんによる、かわいい目をしたデザインの『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』グッズがカプセルトイとして登場。

セガ フェイブの「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク ふわぷち カプセル前髪クリップVol.1〜3」は、2026年1月下旬より順次全国のカプセルトイコーナーに登場します☆

designed by 三月八日 © SEGA/© CP/© CFM

