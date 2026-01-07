ふわぷち カプセル前髪クリップ！セガ フェイブ『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』
セガ フェイブから『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』より、“ふわぷち”のカプセルトイが続々登場。
2026年1月下旬より順次、全国のカプセルトイコーナーに、キュートな前髪クリップが展開されます☆
セガ フェイブ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク ふわぷち カプセル前髪クリップVol.1〜3」
発売日：2026年1月下旬より順次
価格：各500円(税込)
サイズ：全長約3.6×3.4cm（ラバー部分のみ）※サイズはキャラクターにより異なります
主な取扱店：全国のカプセルトイコーナー
セガ フェイブが『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』の新作カプセルトイを発売。
2026年1月下旬より「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク ふわぷち カプセル前髪クリップVol.1〜3」が、3カ月連続で登場します！
イラストレーター・三月八日さんが描くイラストをもとに、かわいい目が特徴のデザインブランド「ふわぷち」で展開されるキャラクターグッズ。
「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」に登場するキャラクターデザインで、跡が付きにくい前髪クリップです。
キャラクターたちはそれぞれ、“ふわぷち”デザインのラバーで表現。
愛らしいデザインで、お気に入りキャラクターを日常使いできます☆
プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク ふわぷち カプセル前髪クリップ Vol.1
発売予定日：2026年1月下旬発売予定
種類：全8種
2026年1月下旬より発売予定の第1弾は、『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』に登場する「Leo/need」と「Vivid BAD SQUAD」のメンバーがラインナップ。
各キャラクターの特徴をとらえつつ、三月八日さんによるキュートなデザインのラバーが前髪クリップになっています！
プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク ふわぷち カプセル前髪クリップ Vol.2
発売予定日：2026年2月下旬発売予定
種類：全8種
「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク ふわぷち カプセル前髪クリップ Vol.2」は「MORE MORE JUMP!」と「ワンダーランズ×ショウタイム」が登場。
全8種のデザインで、各ユニットのメンバーたちが表現されています☆
プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク ふわぷち カプセル前髪クリップ Vol.3
発売予定日：2026年3月下旬発売予定
種類：全10種
2026年3月下旬より発売される第3弾には「バーチャル・シンガー」たちと「25時、ナイトコードで。」のメンバーが登場。
全10種のラインナップで、普段使いできるグッズが展開されます！
三月八日さんによる、かわいい目をしたデザインの『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』グッズがカプセルトイとして登場。
セガ フェイブの「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク ふわぷち カプセル前髪クリップVol.1〜3」は、2026年1月下旬より順次全国のカプセルトイコーナーに登場します☆
designed by 三月八日 © SEGA/© CP/© CFM
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ふわぷち カプセル前髪クリップ！セガ フェイブ『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』 appeared first on Dtimes.