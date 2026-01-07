縁マーケティング研究所から、標的型攻撃メール訓練を企画する担当者に向けた情報提供メディア「訓練のトリセツ」にて、新たなガイド資料が公開。

2026年1月7日(水)より、標的型攻撃メール訓練におけるKPI設定の考え方を整理した「標的型攻撃メール訓練KPI設定ガイド」が無料で提供されています。

縁マーケティング研究所「標的型攻撃メール訓練KPI設定ガイド」

公開日：2026年1月7日(水)

提供費用：無料

対象者：標的型攻撃メール訓練を実施されている企業

入手方法：Webサイト「訓練のトリセツ」内のフォームより申し込み

標的型攻撃メール訓練を実施する企業が増加する中、多くの担当者が成果指標（KPI）の設定に頭を悩ませています。

「どの数値をもって成果とすべきか分からない」「クリック率だけで評価してよいのか」といった現場の声に応える形で、本ガイドが作成されました。

自社内製での訓練実施を支援する「標的型攻撃メール対応訓練実施キット」を提供する縁マーケティング研究所ならではの視点で、解決案が提示されています。

多くの企業では「URLリンクのクリック率」や「不審メールの報告率」を指標としていますが、それだけでは「安全になった」と言い切れるのか、報告率は何％で十分なのかといった疑問が残ります。

また、上司や経営層に対して効果を説明する際に詰まってしまうという課題も散見されます。

今回公開されたガイドは、そうした評価軸への迷いを解消し、次の一手を考えるきっかけとなることを目指して制作されました。

ガイドの内容例

本ガイドでは、訓練担当者目線でKPI設定のポイントが分かりやすく整理されています。

具体的には、「なぜクリック率だけでは不十分なのか」という根本的な問いから始まり、訓練の成熟度に応じたKPIの考え方を解説。

さらに、SOC（Security Operation Center）やインシデント対応を意識した評価視点や、上司・経営層に説明しやすい指標整理のヒントなども盛り込まれています。

「KPIはその数字でいいのか？」と立ち止まり、訓練をより成果の見える取り組みへと進化させるための指針となる内容です。

情報メディア「訓練のトリセツ」

縁マーケティング研究所が運営する、訓練実施担当者を支援するための情報メディア。

同研究所では、情報セキュリティ教育に十分な予算を確保することが難しい中小企業などに向けて、低コストで高品質な訓練を実施できる「標的型攻撃メール対応訓練実施キット」を提供しています。

「訓練のトリセツ」では、実施ノウハウや最新の攻撃手法に関する情報などを継続的に発信し、標的型攻撃メール訓練の普及と質の向上を目指しています。

日々巧妙化する標的型攻撃メールへの備えとして、適切なKPI設定を学び、企業のセキュリティ強化に役立てることができる一冊。

評価軸に悩む担当者にとって、現状を打破するヒントが得られる資料となっています。

縁マーケティング研究所「標的型攻撃メール訓練KPI設定ガイド」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post クリック率以外の評価軸を提案！縁マーケティング研究所「標的型攻撃メール訓練KPI設定ガイド」 appeared first on Dtimes.