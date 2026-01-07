水戸・土浦で就職・キャリアを総合支援！人財企画「令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト」

人財企画から、茨城労働局の受託事業として実施される就職支援イベントの情報が到着。

2026年2月9日(月)から水戸市と土浦市にて、「合同企業説明会」および「学び直しワークショップ」が順次開催されます。

人財企画「令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト」

開催時期：2026年2月9日(月)〜2月15日(日)

会場：水戸市民会館、茨城県県南生涯学習センター ほか

参加費：無料(服装自由／履歴書不要)

参加対象：茨城県内で就職を希望する概ね35歳〜59歳の方

株式会社人財企画が、厚生労働省 茨城労働局の受託事業として展開する「令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト」。

35歳から59歳の中高年世代を対象に、新たなキャリアへの挑戦を総合的に支援する取り組みです。

今回は、企業と直接対話できる「合同企業説明会」に加え、今後の働き方やスキルアップを考える「学び直しワークショップ」も開催。

自己理解を深めることから、具体的な企業との出会い、そして必要なスキルの習得まで、中高年世代の就職活動をトータルでバックアップします。

なお、雇用保険受給中の方は、本イベントへの参加が求職活動実績として認定されます。

中高年世代のための合同企業説明会in水戸,土浦

水戸と土浦の2会場で開催される合同企業説明会イベント。

プログラム前半では「キャリアデザインセミナー」を実施し、キャリアの振り返りと自己理解を促進。

後半の合同企業説明会には、中高年世代の採用に積極的な企業が各会場15社程度出展します。

担当者と直接対話することで、求人票だけでは分からない企業の魅力を知る機会となります。

【水戸会場】

日時：2026年2月9日(月) 13:30〜17:00 (受付13:00〜)

場所：水戸市民会館 大会議室

アクセス：JR水戸駅北口よりバス約5分「泉町一丁目」下車徒歩1分

【土浦会場】

日時：2026年2月10日(火) 13:30〜17:00 (受付13:00〜)

場所：茨城県県南生涯学習センター 多目的ホール (ウララビル5階)

アクセス：JR土浦駅より徒歩3分

“これから”の働き方を考える学び直しワークショップ

プロジェクトの一環として開催される、今後のキャリア形成に焦点を当てたワークショップ。

講師に株式会社キャリアル 取締役の大森 冨士代氏を迎えます。

仕事と生活を振り返りながら、自分に合うこと・合わないことや大切にしたい価値観を整理。

これから学びたいテーマや伸ばしたいスキルを考え、国が用意する職業訓練などの選択肢も紹介されます。

当日は講師のキャリアコンサルタントに直接相談することも可能です。

【水戸会場】

日時：2026年2月14日(土) 15:00〜16:30 (受付14:30〜)

場所：セキショウ・ウェルビーイング福祉会館 中研修室

備考：無料駐車場あり

【土浦会場】

日時：2026年2月15日(日) 15:00〜16:30 (受付14:30〜)

場所：茨城県県南生涯学習センター 小講座室2 (ウララビル5階)

茨城県内で就職を目指す中高年世代にとって、自己分析からマッチング、スキルアップまでを網羅した有益な機会。

それぞれのキャリアを見つめ直し、新たな一歩を踏み出すためのサポート体制が整っています。

人財企画「令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト」各イベントの紹介でした。

