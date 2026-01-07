35歳からのキャリアと就職を総合支援！人財企画「中高年世代のためのセミナー＆合同企業説明会」

人財企画から、中高年世代の就職とキャリア形成を支援するイベント情報が到着。

2026年2月5日(木)に豊橋市で「キャリアデザインセミナー」と「合同企業説明会」が、2月21日(土)には名古屋市で「定着と活躍の実践ポイントセミナー」が開催されます。

人財企画「令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト」

開催日：2026年2月5日(木)、2月21日(土)

参加費：無料(服装自由／履歴書不要)

参加対象：愛知県内で就職を希望する概ね35歳〜59歳の方(2/21は在職中の方も対象)

株式会社人財企画が、厚生労働省 愛知労働局の受託事業として実施する「令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト」。

35歳から59歳の中高年世代を対象に、新たなキャリアへの挑戦を総合的にバックアップするイベントです。

自己理解を深めるセミナーから、企業との出会いの場となる合同説明会、さらには就職後の定着・活躍までを見据えた支援が展開されます。

中高年世代のためのキャリアデザインセミナー

2026年2月5日(木)の前半パートとして、豊橋市のライフポートとよはしで開催されるセミナー。

名古屋経済大学 経済学部教授・キャリアセンター長の大黒 光一 氏を講師に迎えます。

ワークを通じて自身の考えや価値観を整理し、これからの仕事選びや面接に活かせる視点を構築。

後半では、中高年世代の採用に積極的な企業の紹介も行われ、求人票では見えない「リアルな魅力」に触れることができます。

会場参加に加え、オンラインでの参加も可能です。

中高年世代のための合同企業説明会 in 豊橋

2月5日(木)の後半パートに行われる、対面形式の合同企業説明会。

中高年世代の採用に積極的な企業が15社以上出展し、担当者と求職者が直接対話できる貴重な機会です。

求人票だけでは分からない現場の声を聞きながら、自分に合った仕事を探すことができます。

また、合同企業説明会への事前申込者には、ビジネススキルや資格試験対策、PCスキルなどを学べる「eラーニング講座」が無料で提供され、就職活動に向けたスキルアップもサポートされます。

中高年世代のための定着と活躍の実践ポイントセミナー

2月21日(土)に名古屋市のウインクあいちで開催される、就職後のキャリア形成も含めた支援セミナー。

新しい職場での働き方や人間関係に不安を抱える中高年世代に向け、自信を持って定着し活躍するための実践的なポイントが解説されます。

信頼関係を築くための考え方や行動のコツを学び、これまでの経験を振り返ることで自身の強みを再発見。

会場参加者限定で「ワークバリューカード」を用いた体験ワークも行われ、翌日から実践できる具体的な行動のヒントを探ります。

自己理解から企業マッチング、就職後の定着までをトータルで支援するプロジェクト。

中高年世代の新たなキャリア形成に役立つ内容となっています。

人財企画「令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト」各種イベントの紹介でした。

