人気レースクイーンの央川かこ（31）が7日までに自身のインスタグラムを更新。振袖姿での書き初めなどを披露した。

「振袖撮影会にお越しくださった皆さんありがとうございました 年明けからたくさんの方に会いに来て頂けてすごく嬉しかったし楽しかった」と感謝し、振袖姿の写真をアップ。

「最後の写真は今年の書き初め 半年前に体を痛めたのがずっと治らず 今年はしっかり休んで健康第一の一年にしたいと思います」とつづった。ハッシュタグでは「振袖」「着物」「書き初め」などと添えた。

この投稿にフォロワーらからは「艶やか！」「綺麗過ぎる」「着物姿も素敵」「和装でも美しい」などの声が寄せられている。

央川は、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。

神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB85・W58・H88。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。