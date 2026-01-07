¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°Ï¢ºÜ¡ÛÂ¿¤¯¤Î¥×¥íÁª¼ê¤¬°é¤ÄÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Æ¥£¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î»î¹ç¡×¡½¡½ÃæÌî²í¿Ã¤Î²óÁÛ
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¼ÂÂÖ
¡Á¥×¥í¤ÇÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤¬°é¤Ä¤ï¤±¡ÊÏ¢ºÜ¢¡Âè28²ó¡Ë
£Ê¥ê¡¼¥°È¯Â°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥×¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤ËÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°éÀ®¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæÌî²í¿Ã¡¡photo by Sano Miki
Âè27²ó¢¡Åö»þJ2¤Î¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²£»³¶ÇÇ·¤Î¿¿°Õ¡ä¡ä
¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£Ê¥¯¥é¥Ö¶þ»Ø¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Û¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Ö¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ÎÃæÂ¼Ãé¤ä¡¢¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ¤Î¾®³Þ¸¶»ñ¶Ç¤Ï¡¢¡ÖÁª¼ê°éÀ®¤Î"¸×¤Î´¬"¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£
¡¡¤Ê¤é¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤³¤Ç°é¤Á¡¢¥×¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡2014Ç¯¤Ë¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢ÍâÇ¯¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃæÌî²í¿Ã¤Ï¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î»î¹ç¡×¤òµó¤²¤ë¡£
¡ÖÁª¼ê¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤Þ¤¸¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âËÜµ¤¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë¤«¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡»î¹ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á´ÂÎÎý½¬Á°¸å¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤Ç¤â¡¢ÏÓÍø¤¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¼ÂÀï¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¼êËÜ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÌî¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ç³Ø¤Ö¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ¯Âå¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Îý½¬¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡Ë¾ï¤Ë¾å¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âç¿Í¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢Ã±¤Ëµ»½Ñ¤òËá¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÂç¿Í¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤é¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²¿²ó¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ëÃæÌî¤Ï¡¢É¬»à¤Ë¹Í¤¨¡¢Ä©¤ß¡¢¤Ï¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤½¤³¤Ç¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ë¾¡¤Ã¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£Âç¿Í¤¿¤Á¤â¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¬¤ë¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£»×¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤´Ä¶¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ÃæÌî¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥ä¥Ð¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂÎ·¿¤Ï¤â¤¦¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÃæÌî¤¬¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢Å·ºÍ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¶¯Îõ¤Êµ²±¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤âÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆÉÇä¥¯¥é¥Ö¤ä¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç³èÌö¤·¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤¿¡¢µÆ¸¶»ÖÏº¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¡ÊµÆ¸¶¤«¤é¡Ë¤â¤¦¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¡Ø²¼¼ê¤¯¤½¡ª¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¥À¥á¤À¡ª¡Ù¤È¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤Ä¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¤¤Î¤Ç²¿¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢µÆ¸¶¤¬¸«¤»¤ëµ»½Ñ¤Î¿ô¡¹¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¾×·â¤Ç¤·¤¿¡×¡£ÃæÌî¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦Á´Éô¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¤´Ö¹ç¤¤¤È¤«¡¢ÌÜÀþ¤È¤«¡¢¥¥Ã¥¯¤Î¼ïÎà¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½³¤ì¤ë¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Åð¤à¤È¤³¤í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¸«½¬¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃæÌî¤ÏÅö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸ý¤ò³«¤¯¡£
¡Ö¤â¤¦Îý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤Ê¤é¤½¤ì¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÃæÌî¤Ë¤Ï¡¢µÆ¸¶¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡¢¼ê¼è¤êÂ¼è¤êµ»½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤¬¤Æ¤é¤ä¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ»½ÑÎý½¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇÂç¿Í¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£"¸«¤Æ³Ø¤Ö"¤È¡¢"¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é´¶¤¸¤ë"¡£¤½¤Îµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡¢ÃæÌî¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤òÆü¡¹¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢"¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é´¶¤¸¤ë"¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤È¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â......¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¢¡¢¥ª¥ì¡¢¤³¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡¿¤Ä¤Å¤¯¡Ë