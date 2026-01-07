2年ぶりに復活する人気ゴルフ企画『真中満が行く！〜絶対に負けられないゴルフ対決SP〜 supported by エイジェック』が、1月17日(土)14:30〜よりスポーツライブ＋で放送される。

プロ野球界を代表するレジェンドたちが、真剣勝負のゴルフ対決で火花を散らすスペシャルマッチだ。今回の舞台は千葉国際カントリークラブ。自然の地形を活かした丘陵コースの中から、戦略性とアップダウンが特徴の「桜西コース」を舞台に、5ホールにわたる白熱の戦いが繰り広げられる。

参戦するのは、番組ホストの真中満に加え、前回王者・古田敦也、剛腕で知られる五十嵐亮太、そしてスペシャルゲストとして高津臣吾(※「高」は正しくは「はしご高」)。長年プロ野球界でしのぎを削ってきた4人が、今度はゴルフクラブを手にプライドを懸けた勝負に挑む。対決はダブルスによるスクランブル方式。ティーショットからペアで最良のボールを選び、ホールごとのベストスコアを競うポイント制で、バーディーやパーに加え、ドラコン、ニアピンといった特別ポイントも勝敗を大きく左右する。

さらに今回は、勝利ペアに賞品が贈られることもあり、序盤から気合の入り方は段違い。確実性を重視するマネジメント、飛距離で魅せる豪快な一打、そして勝負所で試される繊細なタッチ――それぞれの個性とゴルフスタイルがぶつかり合う。和気あいあいとしたトークの裏で、誰一人として譲らない勝負師の顔がのぞくのも、この番組ならではの見どころだ。

果たして、因縁とプライドが交錯する"絶対に負けられない"ゴルフ対決を制するのはどのペアなのか。野球ファンもゴルフファンも必見のスペシャルマッチとなっている。

■出演者コメント

古田「"ゴルフ対決"という名のトーク番組だと思って来たので(笑)、しっかりトークも楽しめました。とにかく楽しい収録でしたね」

高津「昔のヤクルトを、もう一度思い出したような気分になりました。すごく楽しかったです！」

五十嵐「真中さんと古田さんとは前回も一緒にゴルフをさせていただいておりますが、高津さんが監督を退任されてから初めてのゴルフをご一緒できて、めちゃくちゃ嬉しかったです。わちゃわちゃしましたけど、このメンバーじゃないと絶対にこうはならないと思います。それも含めて"このメンバーならでは"のゴルフでした」

真中「普段からプライベートでも付き合いのあるメンバーなので、みんなの"素"がそのまま出た番組になったと思います。ぜひ楽しんでください！」

文＝HOMINIS編集部

放送情報

「真中満が行く！〜絶対に負けられないゴルフ対決SP〜 supported by エイジェック」

放送日時：2026年1月17日(土)14:30〜

放送チャンネル：スポーツライブ＋

出演：真中満／古田敦也／高津臣吾／五十嵐亮太

※放送日時・内容は変更になる場合があります。





