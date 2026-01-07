【タリーズコーヒー】バレンタインシーズン限定コーヒー発売 / 深煎りブレンド「タリーズロマンスロースト」など、「ミャラウィ」のオリジナルグッズも登場
タリーズコーヒージャパンは1月9日（金）より、バレンタインシーズン限定商品を発売する。チョコレートとの相性を考えてブレンドした季節限定コーヒーに加え、手軽に楽しめるシングルサーブやオリジナルグッズもラインナップする。〈バレンタインシーズン限定コーヒー〉
◆「タリーズロマンスロースト」
1,650円／200g
チョコレートとの相性を考えブレンドした、バレンタインシーズンにぴったりのコーヒー。深めの焙煎により、ダークチョコレートのようなコク深さとコーヒー本来の甘さが感じられるリッチな味わい。
「タリーズロマンスロースト」
◆「タリーズジップス シングルサーブ タリーズロマンスロースト」
1,720円／8P箱
「ロマンスロースト」の味わいをそのままに、お湯を注ぐだけで簡単に抽出できるシングルサーブタイプ。自宅や外出先でも手軽に本格的な味わいが楽しめる。
「タリーズジップス シングルサーブ タリーズロマンスロースト」〈バレンタインシーズン限定グッズ〉
◆「ミャラウィ 巾着ポーチ」
1,870円
巾着の口を絞ると「ミャラウィ」の顔になる、ふわふわ生地のポーチ。内側とリボンは鮮やかなグリーンで、リボン先端のパールがアクセント。
ミャラウィ：紅茶をイメージし、茶葉の原産国「マラウイ」と猫の鳴き声「ミャウ」をかけ合わせて名づけた、タリーズの猫のキャラクター。
「ミャラウィ 巾着ポーチ」
◆「ハンドル付きステンレスボトル（リボンハート）」
3,740円
ハートモチーフで囲まれた寸胴型のステンレスボトル。ハンドル付きで持ち運びにも便利。
「ハンドル付きステンレスボトル（リボンハート）」
◆「蓋つきシングルサーブマグ（ハート）」
2,750円
ぷっくりとしたハートがポイントの、シングルサーブ抽出にも適した蓋つきマグ。
「蓋つきシングルサーブマグ（ハート）」
※価格はすべて税込
※一部取扱いのない店舗あり
※画像はイメージ