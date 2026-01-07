【タリーズコーヒー】バレンタインシーズン限定コーヒー発売 / 深煎りブレンド「タリーズロマンスロースト」など、「ミャラウィ」のオリジナルグッズも登場

タリーズコーヒージャパンは1月9日（金）より、バレンタインシーズン限定商品を発売する。チョコレートとの相性を考えてブレンドした季節限定コーヒーに加え、手軽に楽しめるシングルサーブやオリジナルグッズもラインナップする。

〈バレンタインシーズン限定コーヒー〉

◆「タリーズロマンスロースト」

1,650円／200g

チョコレートとの相性を考えブレンドした、バレンタインシーズンにぴったりのコーヒー。深めの焙煎により、ダークチョコレートのようなコク深さとコーヒー本来の甘さが感じられるリッチな味わい。

「タリーズロマンスロースト」

◆「タリーズジップス シングルサーブ タリーズロマンスロースト」

1,720円／8P箱

「ロマンスロースト」の味わいをそのままに、お湯を注ぐだけで簡単に抽出できるシングルサーブタイプ。自宅や外出先でも手軽に本格的な味わいが楽しめる。

「タリーズジップス シングルサーブ タリーズロマンスロースト」

〈バレンタインシーズン限定グッズ〉

◆「ミャラウィ 巾着ポーチ」

1,870円

巾着の口を絞ると「ミャラウィ」の顔になる、ふわふわ生地のポーチ。内側とリボンは鮮やかなグリーンで、リボン先端のパールがアクセント。

ミャラウィ：紅茶をイメージし、茶葉の原産国「マラウイ」と猫の鳴き声「ミャウ」をかけ合わせて名づけた、タリーズの猫のキャラクター。

「ミャラウィ 巾着ポーチ」

◆「ハンドル付きステンレスボトル（リボンハート）」

3,740円

ハートモチーフで囲まれた寸胴型のステンレスボトル。ハンドル付きで持ち運びにも便利。

「ハンドル付きステンレスボトル（リボンハート）」

◆「蓋つきシングルサーブマグ（ハート）」

2,750円

ぷっくりとしたハートがポイントの、シングルサーブ抽出にも適した蓋つきマグ。

「蓋つきシングルサーブマグ（ハート）」

※価格はすべて税込

※一部取扱いのない店舗あり

※画像はイメージ