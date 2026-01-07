韓国Kリーグの年俸ランキング最新版が発表！平均年俸は1部が3億1千万ウォン、2部が1億4千万ウォン

韓国プロサッカー連盟（以下、連盟）は、2025年シーズンにおけるKリーグ1の11クラブ（軍隊チームの金泉尚武を除く）およびKリーグ2の14クラブの選手年俸支出現況を発表した。

年俸の算出は、基本給に各種手当（出場手当、勝利手当、攻撃ポイント手当、その他オプションなど）を加えた実支給額を基準として行われた。手当には、2025年シーズンのKリーグ、コリアカップ、AFCチャンピオンズリーグの試合で支給された金額が含まれている。

算出対象には、2025年シーズンの全期間を通じて、各クラブに一度でも登録されたすべての選手が含まれた。

シーズン途中に加入、または退団した選手については、実際の所属期間に応じて按分適用された。例えば、シーズンの半分のみ在籍した場合は0.5人として計算された。

2025年シーズンにKリーグ1の11クラブが支出した年俸総額は、1368億1306万6000ウォンだった。

クラブ別では、蔚山（ウルサン）HD FCが206億4858万4000ウォンで最も多く、全北現代（チョンブク・ヒョンデ）モータースが201億4141万9000ウォン、大田（テジョン）ハナシチズンが199億3138万8000ウォンで続いた。

Kリーグ1の選手1人当たりの平均年俸は、3億1176万5000ウォンだった。このうち、韓国人選手1人当たりの平均年俸は2億3781万8000ウォン、外国籍選手1人当たりの平均年俸は8億3598万5000ウォンとなった。

クラブ別の選手1人当たり平均年俸は、蔚山が6億4359万2000ウォンで最も高く、大田が5億997万2000ウォン、FCソウルが4億1077万5000ウォンの順だった。

2025年シーズンにおけるKリーグ2の14クラブの年俸総額は、729億6566万7000ウォンだった。

クラブ別では、仁川（インチョン）ユナイテッドが107億6012万3000ウォンで最も多く、水原三星（スウォン・サムスン）ブルーウィングスが95億6852万5000ウォン、忠南牙山（チュンナム・アサン）FCが66億5874万4000ウォンなどで続いた。

Kリーグ2の選手1人当たり平均年俸は1億4253万4000ウォンで、このうち韓国人選手1人当たりの平均年俸は1億647万5000ウォン、外国籍選手1人当たりの平均年俸は4億1285万3000ウォンとなった。

クラブ別の選手1人当たり平均年俸は、仁川が2億9345万8000ウォン、水原三星が2億6517万9000ウォン、ソウルイーランドFCが1億9354万8000ウォンの順だった。

2025年シーズンのKリーグ1およびKリーグ2を通じた韓国人選手の最高年俸TOP5は、1位が全北のイ・スンウ（15億9000万ウォン）、2位が蔚山のキム・ヨングォン（14億8000万ウォン）、3位が蔚山のチョ・ヒョヌ（14億6000万ウォン）、4位が全北のパク・ジンソプ（12億3000万ウォン）、5位が大田のチュ・ミンギュ（11億2000万ウォン）だった。

外国籍選手の最高年俸TOP5は、1位が大邱（テグ）FCのセシーニャ（21億ウォン）、2位がFCソウルのジェシー・リンガード（19億5000万ウォン）、3位が仁川のジェルソ・フェルナンデス（15億4000万ウォン）、4位が仁川のステファン・ムゴシャ（15億4000万ウォン）、5位が全北のアンドレア・コンパーニョ（13億4000万ウォン）だった。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）左からキム・ヨングォン、イ・スンウ、リンガード

―Kリーグ1 選手年俸支出現況

全チーム総支出額合計：1368億1306万6000ウォン

1人当たりの平均年俸額全体平均：3億1176万5000ウォン

韓国人選手1人当たりの平均年俸：1億647万5000ウォン

外国籍選手1人当たりの平均年俸：4億1285万3000ウォン

―支出順位1位：蔚山HD FC（リーグ順位9位）

総支出額：206億4858万4000ウォン

1人当たりの平均年俸額：6億4359万2000ウォン

―支出順位2位：全北現代モータース（リーグ順位1位）

総支出額：201億4141万9000ウォン

1人当たりの平均年俸額：4億417万6000ウォン

―支出順位3位：大田ハナシチズン（リーグ順位2位）

総支出額：199億3138万8000ウォン

1人当たりの平均年俸額：5億997万2000ウォン

―支出順位4位：FCソウル（リーグ順位6位）

総支出額：153億135万2000ウォン

1人当たりの平均年俸額：4億1077万5000ウォン

―支出順位5位：済州SK FC（リーグ順位11位）

総支出額：113億3392万7000ウォン

1人当たりの平均年俸額：3億1926万2000ウォン

―支出順位6位：浦項スティーラーズ（リーグ順位4位）

総支出額：95億9198万6000ウォン

1人当たりの平均年俸額：2億4860万4000ウォン

―支出順位7位：江原FC（リーグ順位5位）

総支出額：92億5802万ウォン

1人当たりの平均年俸額：2億1001万2000ウォン

―支出順位8位：大邱FC（リーグ順位12位）※2部降格

総支出額：89億6391万9000ウォン

1人当たりの平均年俸額：1億9486万8000ウォン

―支出順位9位：光州FC（リーグ順位7位）

総支出額：73億7564万6000ウォン

1人当たりの平均年俸額：2億1275万9000ウォン

―支出順位10位：水原FC（リーグ順位10位）※2部降格

総支出額：71億7329万2000ウォン

1人当たりの平均年俸額：1億4892万6000ウォン

―支出順位11位：FC安養（リーグ順位8位）

総支出額：70億9353万4000ウォン

1人当たりの平均年俸額：2億1122万2000ウォン

―Kリーグ2 選手年俸支出現況

全チーム総支出額合計：729億6566万7000ウォン

1人当たりの平均年俸額全体平均：1億4253万4000ウォン

韓国人選手1人当たりの平均年俸：1億647万5000ウォン

外国籍選手1人当たりの平均年俸：4億1285万3000ウォン

―支出順位1位：仁川ユナイテッド（リーグ順位1位）※1部昇格

総支出額：107億6012万3000ウォン

1人当たりの平均年俸額：2億9345万8000ウォン

―支出順位2位：水原三星ブルーウィングス（リーグ順位2位）

総支出額：95億6852万5000ウォン

1人当たりの平均年俸額：2億6517万9000ウォン

―支出順位3位：忠南牙山FC（リーグ順位9位）

総支出額：66億5874万4000ウォン

1人当たりの平均年俸額：1億3229万3000ウォン

―支出順位4位：ソウルイーランドFC（リーグ順位4位）

総支出額：62億4192万1000ウォン

1人当たりの平均年俸額：1億9354万8000ウォン

―支出順位5位：全南ドラゴンズ（リーグ順位6位）

総支出額：61億5211万9000ウォン

1人当たりの平均年俸額：1億5876万4000ウォン

―支出順位6位：城南FC（リーグ順位5位）

総支出額：49億1411万9000ウォン

1人当たりの平均年俸額：1億4141万3000ウォン

―支出順位7位：金浦FC（リーグ順位7位）

総支出額：46億5096万9000ウォン

1人当たりの平均年俸額：1億3320万2000ウォン

―支出順位8位：釜山アイパーク（リーグ順位8位）

総支出額：45億5301万2000ウォン

1人当たりの平均年俸額：1億3229万1000ウォン

―支出順位9位：慶南FC（リーグ順位11位）

総支出額：44億9617万9000ウォン

1人当たりの平均年俸額：1億1858万1000ウォン

―支出順位10位：富川FC 1995（リーグ順位3位）※1部昇格

総支出額：37億5182万3000ウォン

1人当たりの平均年俸額：1億1171万7000ウォン

―支出順位11位：天安シティFC（リーグ順位13位）

総支出額：36億5928万1000ウォン

1人当たりの平均年俸額：8961万5000ウォン

―支出順位12位：忠北清州FC（リーグ順位：12位）

総支出額：29億4534万ウォン

1人当たりの平均年俸額：8792万1000ウォン

―支出順位13位：華城FC（リーグ順位：10位）

総支出額：27億700万ウォン

1人当たりの平均年俸額：8020万7000ウォン

―支出順位14位：安山グリナース（リーグ順位：14位）

総支出額：19億651万2000ウォン

1人当たりの平均年俸額：5580万ウォン

―韓国人選手年俸TOP5

1位：イ・スンウ（全北現代モータース） 15億9000万ウォン

2位：キム・ヨングォン（蔚山HD FC） 14億8000万ウォン

3位：チョ・ヒョヌ（蔚山HD FC） 14億6000万ウォン

4位：パク・ジンソプ（全北現代モータース） 12億3000万ウォン

5位：チュ・ミンギュ（大田ハナシチズン） 11億2000万ウォン

※参照：2024年シーズン韓国人選手年俸TOP5

1位：チョ・ヒョヌ（蔚山HD FC） 14億9000万ウォン

2位：キム・ヨングォン（蔚山HD FC） 4億2000万ウォン

3位：キム・ジンス（全北現代モータース） 13億7000万ウォン

4位：イ・スンウ（全北現代モータース） 13億5000万ウォン

5位：パク・ジンソプ（全北現代モータース） 11億7000万ウォン

―外国籍選手年俸TOP5

1位：セシーニャ（大邱FC） 21億ウォン

2位：ジェシー・リンガード（FCソウル） 19億5000万ウォン

3位：ジェルソ・フェルナンデス（仁川ユナイテッド） 15億4000万ウォン

4位：ステファン・ムゴシャ（仁川ユナイテッド） 15億4000万ウォン

5位：アンドレア・コンパーニョ（全北現代モータース） 13億4000万ウォン

※参照：2024年シーズン外国籍選手年俸TOP5

1位：ジェシー・リンガード（FCソウル） 18億2000万ウォン

2位：セシーニャ（大邱FC） 17億3000万ウォン

3位：ステファン・ムゴシャ（仁川ユナイテッド） 15億4000万ウォン

4位：ジェルソ・フェルナンデス（仁川ユナイテッド） 14億4000万ウォン

5位：スタニスラフ・イリュチェンコ（FCソウル） 14億3000万ウォン

（文＝ピッチコミュニケーションズ）