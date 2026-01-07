【ファイナルファンタジーXV PLAY ARTS真 ノクティス・ルシス・チェラム】 発売日：2025年12月 参考価格：26,400円 セール価格：22,767円

楽天ブックスは、スクウェア・エニックスから発売中の可動フィギュア「ファイナルファンタジーXV PLAY ARTS真 ノクティス・ルシス・チェラム」を参考価格から13％オフの22,767円で販売している。

本商品は、「ファイナルファンタジーXV」の主人公であり、ルシス王国の正当な王位継承者「ノクティス・ルシス・チェラム」を「PLAY ARTS真」シリーズで立体化したもの。

従来の「PLAY ARTS改」シリーズから改良された点として、新規仕様の股関節・関節パーツを使用することで、今までのクリック可動からクリック無しの可動となり、より滑らかで広い可動域を実現している。さらに、新ギミックとして眼球を動かせるようになったほか、これまで以上に幅広いシチュエーションの表現が可能となっている。

また、髪の細部まで造形にこだわり、特徴的な髪型をより精巧に再現。黒を基調にした衣装の質感も表現し、各部にあしらわれたドクロや、ブーツの羽根飾りも細かく造りこまれている。ノクティスを象徴する片手剣エンジンブレード、王の力を使うことで現出する赤い瞳の交換顔、光耀の指輪を嵌めたものを含めた各種交換手が付属する。

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA