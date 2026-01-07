俳優の前田愛（42）が6日、Instagramを更新。ほほえましい親子ショットを公開した。

【映像】“そっくり”と話題・中村勘九郎と前田愛の息子たち

2009年に歌舞伎俳優の中村勘九郎（44）と結婚し、同じく歌舞伎俳優として活躍している14歳の長男・勘太郎、12歳の次男・長三郎を育てている前田。これまでにもInstagramで、なかなか撮影することがないという勘九郎との貴重な夫婦ショットや、誕生日祝いでの家族写真、息子から好評だったという手作りの弁当など、家族との仲むつまじい日常を発信している。

2025年12月7日の投稿で、義理の父・十八代目中村勘三郎の祥月命日に親交があった人たちと集まったことを報告。息子の2ショットなどを公開すると、「背が高くなってビックリ！！」「めちゃめちゃ大人っぽくなってる」「いつのまにか、こんなにもお父さん おじいさん そっくりになっていたなんて！」などのコメントが寄せられ話題になっていた。

次男が写り込んだ写真を公開

2026年1月6日は、新年のあいさつとともに、着物姿で笑顔を浮かべる写真を投稿。さらに、英文で「私がステキな写真を撮ろうとしていたら、下の息子が写り込んできました。でも、そのまま写真を投稿しようと思います。彼がそばにいると、ほとんど毎回こうなるんです」とつづり、写真に写り込んでしまったという次男に視線を向ける自然体な姿も披露している。 この投稿にファンからは、「きっと、お母さんが綺麗だったからかな」「お着物お似合いです」「今年も中村屋ファミリーの皆様を拝見できることを楽しみにしております」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）