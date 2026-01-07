グッチ ビューティの限定フレグランス登場。愛を祝う香りで特別なバレンタインを

愛を祝う季節に向けて、心を惹きつける限定フレグランスがグッチ ビューティから登場します。自分らしい幸せや多様な愛のかたちを香りで表現する「グッチ ギルティ ラブ エディション」は、毎年注目を集めるバレンタインシーズンの特別な存在。カラー、香り、世界観すべてに想いが込められた2本は、纏う人の個性を引き立て、日常に少しの高揚感を添えてくれます♡

ボーダーレスな愛を香りで表現

今回の限定エディションは、既存のフレグランスの枠にとらわれない発想から誕生。男性向け、女性向けという概念を超え、互いの香料を取り入れることで、自由で多面的な愛を讃えています。

調香を手がけたのは、オリジナルを生み出したナタリー・グラシア=セットとジャック・ユクリエ。再びタッグを組み、願望や情熱、センシュアリティを香りで描き出しました。

香りで魅せるプールオムとプールファム

グッチ ギルティ ラブ エディション プールオムは、ジュニパー、オレンジフラワーアブソリュート、アンブロフィックスを配合。

トップはスパイシーでウッディ、ミドルはクリーミーなフローラル、ベースは温かみのある余韻が広がります。

一方、グッチ ギルティ ラブ エディション オードパルファムは、ライラックアコード、パチョリ、ムスクアンバーアコードをブレンド。

フレッシュフローラルからアーシーな深みへと移ろい、包み込むような官能性を演出します♪

限定カラーとサイズ展開をチェック

ボトルはプールオムがクールなアーモンドグリーン、プールファムが魅惑的なライラックカラーを採用。

グッチ ギルティ ラブ エディション オードパルファム プールオムは50ml13,200円、90ml18,260円。グッチ ギルティ ラブ エディション オードパルファムは50ml15,400円、90ml21,670円。

いずれも税込価格で、2026年1月21日（水）より数量限定発売です。

自分らしい愛を香りに託して

グッチ ビューティが提案するラブエディションは、誰かのためだけでなく、自分自身を大切にする想いにも寄り添うフレグランス。香りを纏うことで、自分らしさや愛のかたちを再確認できるはずです。

特別な日にも、いつもの日常にも寄り添う限定の一本で、この季節ならではのときめきを楽しんでみてはいかがでしょうか♡