¤Ê¤¼¡©»Ë¾å½é¤ÎÈ¢º¬£²ÅÙÌÜ£³Ï¢ÇÆ¤ÎÀÄ³ØÂç¡¦¸¶´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¶¯¤µ¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ï¡ÖÎÀ¡×¡¡ÎÀÊì¤ÎºÊ¡¦ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ï
¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¤¬£²¡¢£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÄ³ØÂç¤¬¡¢Á°²óÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿µÏ¿¤ò£³Ê¬£´£µÉÃ¤â¹¹¿·¤¹¤ë£±£°»þ´Ö£³£·Ê¬£³£´ÉÃ¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³£¹ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»Ë¾å½é¤Î£²ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹ç£³Ï¢ÇÆ¡£¸¶¿¸´ÆÆÄ¤ÏÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤¬¡ÖÎÀÀ¸³è¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¡¢ºÊ¡¦ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ï¡£
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡ÀÄ³ØÂç¤ÏÄ¾¶á£±£²Âç²ñ¤Ç£¹ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¶¯¤µ¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤Î°ì¤Ä¤Ë¡ÖÎÀÀ¸³è¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿©»ö¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ëÅÀ¤«¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìºòÇ¯¤Ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÎÀ¤Ç¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÈþÊæ¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ï¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¿©»öÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËèÆü¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢£Ï£Â¤Î¥·¥§¥Õ¡¦Äá³É·²í¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤¬¡Ë¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¡¢ÈþÊæ¤µ¤ó¤â¿ßË¼¤ÇÄ´Íý¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈþÊæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¹¤«¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¤»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤«¡¢¤½¤Î»Ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿©»ö¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦ËèÆü¤¬¤ä¤Ã¤ÈÆü¾ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢½¼¼Â¤Ö¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÉÝ¤¤¤Î¤Ï´¶À÷¾É¤À¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÂç¤ß¤½¤«¡¢¤ªÀµ·î¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¤¬¡ÖÈþÍÆ±¡¤Ë¤â¹Ô¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡£Å°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÐºö¤ÏËüÁ´¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¿©¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤ª¤»¤ÁÎÁÍýÅª¤Ê¤â¤Î¤ä¡¢¤ª»¨¼Ñ¤È¤«¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¡Ö³°¿©¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È½À¤é¤«¤¤¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸Î¾ã¼Ô¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÄ¾Á°¤Ç¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÉô°÷£´£·¿Í¤Î¤¦¤ÁÌó£±³ä¤Î£´¿Í°ÊÆâ¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿©»ö²þ³×¤ÏÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿©Æ²¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¼çÌ³¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Äá³¤µ¤ó¤ÏÁª¼ê¤ÎÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¡£ÈþÊæ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¿©Æ²¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤¤¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿»þ¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ï¤±¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à´¶¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¶¯¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¤ë¡ÈÉð´ï¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿»Ë¾åºÇ¶¯·³ÃÄ¤Ï¡¢£²£°£±£µ¡Á£±£¸Ç¯°ÊÍè¤Î£´Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢ºÆ¤ÓÁö¤ê½Ð¤¹¡£¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦Æî¡¡¹áÊæ¡Ë
¡¡¢¡ÀÄ³ØÂçÎ¦¾åÉô¡¡£±£¹£±£¸Ç¯ÁÏÉô¡£È¢º¬±ØÅÁ½é½Ð¾ì¤Ï£´£³Ç¯¤Ç¡¢ºÇ²¼°Ì¤Î£±£±°Ì¡££·£¶Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡££²£°£°£´Ç¯¤Ë¸¶¿¸´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¡££³£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿£°£¹Ç¯¤Ï£²£²°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¡££±£²Ç¯¤Ë½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¤òÀ©¤¹¤È¡¢È¢º¬¤Ï£±£µÇ¯¤Î½éÀ©ÇÆ¤«¤éÁí¹ç£´Ï¢ÇÆ¡££±£¶¡Á£±£·Ç¯¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÂç³Ø±ØÅÁ£³´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£È¢º¬¤Î»³¾å¤ê¤Ç³èÌö¤·¤¿¿ÀÌîÂçÃÏ¤ä¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂåÉ½¤ÎµÈÅÄÍ´Ìé¤é¤¬¼ç¤Ê£Ï£Â¡£³èÆ°µòÅÀ¤ÏÁêÌÏ¸¶»Ô¡£