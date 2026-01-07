７日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の結婚が松野家に認められるが、カップルがもう１組誕生する驚きの展開となった。

この日の「ばけばけ」では、意を決してトキが家族にヘブンと結婚することを告げる。最初は冗談と取り合わなかった松野家の３人だが、トキの本気を知り、動揺。だが一番反対しそうな勘右衛門（小日向文世）が、「好いちょるなら仕方ないじゃろ。そげな気持ちを、もうわしは止めるつもりはない」とまさかの快諾。

そして外へ出て行くと、裏庭に座っていたタツ（朝加真由美）へ「早うからすみません。あまり朝にする話ではありませんが…ワシと一緒になってごしなさい！」とプロポーズ。司之介（岡部たかし）もフミ（池脇千鶴）も仰天する。

タツはおだやかな笑顔で「待っちょりましたけん」と、こちらもまさかの快諾。勘右衛門は「ありがとう存じます」と喜びを隠せず。司之介は「これは夢か？」とわずか数十分の間で起こった出来事に心がついていかなかった。

勘右衛門の老いらくの恋が、まさかのトキの結婚の伏線だったとは…。ネットもトキ＆ヘブン以上に祝福の声が多く「今日はおじじハイライト！」「おじじ様良かったね！」「おじじ様の恋も実る。最高にキュンキュン」「スキップ師匠の伏線が綺麗に回収で難関突破」「おじじ様が丸くなって寛容になったのも全部、タツさんのおかげ。おめでとう！」などの声が投稿されていた。