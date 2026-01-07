７日のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）では、昨年末のＴＢＳ系「ＳＡＳＵＫＥ２０２５」で全カットされた芸人の出演シーンが公開され、騒然となった。

その芸人とは、お笑いコンビ「さや香」の石井。ＭＣの川島明から年末年始について聞かれ、石井は「念願のというか、運動神経には自信があったんで、ずっと夢だったＳＡＳＵＫＥに初めて出演させていただきました」と報告。２夜連続の大型特番だったが、「おそらく芸能人枠で初めて全カットされました」と語った。

川島から「ダイジェストでもないの？」と問われると、「ダイジェストでもないです。１秒も映らない。割とがんばったんです。ちょっとは行ったんです」と説明。そして地上波でカットされた映像が放送された。

映像で石井はファーストステージの第１エリアと第２エリアを見事にクリア。第３エリアで惜しくも落下したが、奮闘していた。その様子を見たスタジオは「お〜！」「すごいじゃ〜ん！」と仰天。川島も「まあまあ行ってましたね」と驚き、石井は「何でカットするん？」とぼやいた。

相方の新山は「家族も連れて行ってたんで、本当にただの家族サービスです」とコメント。川島は「ちなみに挑戦者１００人いたそうです。８１名がオンエアされた」と話し、同局の田村真子アナウンサーは「Ｕ‐ＮＥＸＴでは本編でカットされた石井さんを始め、全挑戦者の映像を見ることができます」と説明した。