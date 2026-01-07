フリーター・ナガレ（菊池風磨）、予備自衛英雄補に 『こちら予備自衛英雄補?!』今夜スタート
8人組グループ・timeleszの菊池風磨が主演を務め、お笑い芸人・加藤浩次が原作・脚本・監督を務める、中京テレビ・日本テレビ系全国ネットの水曜プラチナイト枠新ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（毎週水曜 深0：24）の第1話が、きょう7日深夜に放送される。それに先立って、場面写真が公開された。
【場面カット】髪の毛ボサボサ⋯どん底生活を送っていたナガレ（菊池風磨）
本作では、“クセだらけの能力”を持ったフリーター・ナガレ（菊池風磨）ら7人が、防衛省に秘密裏に呼び出される。どん底7人がコンプレックスで地球を救う、全く新しいヒーロードラマとなる。
2000年代初頭、超人的な能力を持つ「ヒーロー」が世界を席巻。国内では「ヒーロー＝戦力」という見解が支配的になった。憲法により戦力を保持できない日本には、ヒーローが現在もいない。
“ある理由”のせいで嘘をつかないと決めて生きてきたフリーターのナガレ（菊池）は、周りに溶け込めず、どん底生活を送っていた。ある日、ナガレは防衛省から極秘で招集される。そこには会社員のサエ（のん）、大学生のチュータ（森永悠希）、トラック運転手のユタニ（後藤剛範）、女子高生のサピピ（小宮山莉渚）、老婆のフジワラ（丘みつ子）、研究員のミズノ（戸次重幸）がいた。実は集められた7人全員が“とある能力”を秘めていた。
「皆さんは日本初の予備自衛英雄補に選ばれました」と告げられる。防衛省職員マドズミ（六角精児）が7人の能力者を秘密裏に集めた真の理由とは。そして能力を封印しているナガレは、つい嘘をついてしまう。
