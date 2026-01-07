【山田美保子のミホコは見ていた！】

年末年始に放送された特番の視聴率が発表され、「ミュージックステーションＳＵＰＥＲ ＬＩＶＥ２０２５」（テレビ朝日系）や、「第６７回 輝く！日本レコード大賞」（ＴＢＳ系）、そして瞬間最高世帯視聴率が５年ぶりに４０％を突破した「第７６回 ＮＨＫ紅白歌合戦」など大型歌番組が高視聴率を記録した。

その前には二部構成で放送された「２０２５ ＦＮＳ歌謡祭」（フジテレビ系）が、同局の番組では久々に「週間視聴率ランキング」の上位に入ったことが大きな話題になった。

一部で「ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ」（日本テレビ系）の終了が報じられた際、「音楽番組、冬の時代」「オワコン化」と書き立てたメディアがあったが、その論調をかき消すかのように、大型歌番組は絶好調だ。「紅白復活」の理由を「デイリースポーツ」では「タイパ重視の名曲メドレー」「第７５回のＢ’ｚの登場を踏襲した矢沢永吉の衝撃演出」「要所で注目歌手＆ベテラン投入」の３点を挙げている。

確かに歌手別視聴率を見れば、特別企画枠で最終歌唱者となった松田聖子を筆頭にＴＵＢＥ、岩崎宏美、矢沢、玉置浩二ら世帯視聴率を支えるＦ３、Ｍ３（５０歳以上の女性と男性）に刺さるアーティストが上位を占めた。

さらに「レコ大」３連覇のＭｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ、ＯＧ８名を加えたＡＫＢ４８、審査員の松嶋菜々子と司会の綾瀬はるかが主演を務めたドラマの主題歌を歌ったＭＩＳＩＡ、幅広い世代に支持される米津玄師、福山雅治がベストテン入り。納得のメンツである。

ここ数年の昭和歌謡ブームも後押ししただろうし、ベテランへのリスペクトを明言する１０代や２０代のアーティストの存在も、番組全体の空気を盛り上げたように思う。「紅白」に限らず、意外な組み合わせでのコラボや、ミュージカル界のスターの投入、人気キャラクターの出演など、近年、大型音楽番組は工夫を凝らしてきたものだが、それも視聴率となって反映されるようになったのだ。

こうした演出を先頭で実践してきたのが「ＦＮＳ歌謡祭」ということで、フジテレビが同レベルの番組をレギュラー化するのではないかとの報道もあり、音楽番組は明らかに復活の兆しだ。

過去には、歌手が歌い始めると毎分グラフが下がる時代があった。因って多くの番組がＭＣにお笑い芸人を据え、トークのコーナーに重きを置き、なんとか視聴率をキープしていたものである。

が、今や完全に歌の時間が主役。大型歌番組に“春”がやってきた。