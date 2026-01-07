タレントの時東ぁみ（38）が、過去に自身を口説いてきた芸能人の実名を暴露し、スタジオの爆笑を誘う場面があった。

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。#1には、デビュー20周年を機に10年ぶりのグラビア復帰を果たした時東ぁみがゲスト出演した。

番組内のトークセッションで、屋敷から「芸能界の人だと誰と飲むんですか？」と問いかけられた時東は、「昔を考えると……NON STYLEの井上（裕介）さんとか」と回答。これに対し、東ブクロから「口説かれたりとかは？」と踏み込んだ質問が飛ぶと、時東は「あー（ある）。でもベタじゃないですか」と、肯定とも取れる余裕の回答で返した。

井上によるアプローチを「ベタ」と一蹴したこの発言に、スタジオは爆笑。森田が「井上さんが口説くこと『ベタ』って言ってる」とツッコミを入れていた。