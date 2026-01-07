【ゼノンコミックス 新刊】 1月7日 発売

最強公爵令嬢の辺境おしかけ婚 フラウリーナ・ローゼンハイムは運命の追放魔導師に嫁ぎたい

コアミックスは本日1月7日に、ゼノンコミックスの新刊1作と、電子書籍タイトル2作品を発売する。

発売されるのは、新刊「聖印の乙女～元薬学研究員だった侯爵令嬢は婚約辞退してハイヒーラーを目指します～」第2巻、電子書籍タイトル「最強公爵令嬢の辺境おしかけ婚 フラウリーナ・ローゼンハイムは運命の追放魔導師に嫁ぎたい」第1巻と「いじめられっ子の悪役令嬢転生記 第2の人生も不幸だなんて冗談じゃないです！」第7巻。

「聖印の乙女～元薬学研究員だった侯爵令嬢は婚約辞退してハイヒーラーを目指します～」第2巻

原作：藤原ライカ氏（エブリスタ）

構成：ヨリフジ氏

作画：すあま氏

前世、薬学研究員だった柊アンナは、侯爵令嬢・レティシアに転生。ヒーラーの力と薬草栽培で人々を救ってきたが、更に多くの人を救うため、魔毒士になることを決意。そんなある日、レティシアは図書館で、優秀な特級魔導士のジオ・ゼアと出会い、仲を深めるのだが、彼は皇太子襲撃事件の容疑者で……。

「いじめられっ子の悪役令嬢転生記 第2の人生も不幸だなんて冗談じゃないです！」第7巻

原作：弥生真由氏（エブリスタ）

漫画：三嶋しょう子氏

マリンの暴走を食い止め、聖霊の巫女となったフローラ。学園では、その名が轟き一躍人気者に。一方、ライトは新生徒会長に就任し、忙しい日々を過ごしていた。プロポーズを受けた後、ライトとゆっくり時間を取れていなかったフローラは、少しだけ寂しさを感じつつも、ふたりなりの方法で時を紡いでいき......。ライトからのプロポーズのその後を描く、最終巻!

「最強公爵令嬢の辺境おしかけ婚 フラウリーナ・ローゼンハイムは運命の追放魔導師に嫁ぎたい」第1巻

漫画：めいじ氏

原作：束原ミヤコ氏

公爵令嬢のフラウリーナは、幼い頃に不治の病から命を救ってもらった天才魔導師のレイノルドと、結婚の約束を交わした。それから数年後、18歳になったフラウリーナは、レイノルドのもとを訪れる。しかし、レイノルドは無実の罪で辺境に流刑となり、生きる気力を失っていた。ところがフラウリーナが精霊の力を使ったことで、事態が一変!”規格外”な辺境新婚ライフがスタートする!