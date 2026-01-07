ＨＭＴは反発、ＧＥＩと「バイオものづくり」の協働開始◇ ＨＭＴは反発、ＧＥＩと「バイオものづくり」の協働開始◇

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ<6090.T>は反発している。６日の取引終了後に、Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ<9212.T>と、メタボロミクスを活用した「バイオものづくり」の協働を開始したと発表しており、好材料視されている。



ＧＥＩが保有する菌株の遺伝子組換え技術やスケールアップ最適化技術と、ＨＭＴが強みとする細胞や生体内に存在する代謝物質を包括的に測定し、生命現象を総体的に理解しようとするメタボローム解析技術を組み合わせることで、バイオマス資源と微生物を用いたバイオ化学品原料やバイオ燃料などを生産する発酵プロセスの最適化を図る。なお、同件が業績に与える影響は軽微としている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS