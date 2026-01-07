気象庁は今月5日、降雪に関する早期天候情報を発表しました。

【画像をみる】11日（日）～12日（月）にかけて「日本海側を中心に大雪」の見込み 西日本の平野部でも降雪予報【気象庁早期天候情報/雪雨シミュレーション/7日午前10時更新】

それによりますと、今月12日（月）頃から日本海側を中心に大雪のおそれがあるということです。

雪と雨のシミレーションをみると、11日（日）～12日（月）にかけて日本海側を中心に大雪、西日本の平野部でも雪の予報となっていて、今後の気象情報に注意してください。

今後の気象情報に注意してください。

