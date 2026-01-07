ユナイテッドアローズ<7606.T>が続伸している。６日の取引終了後に発表した２５年１２月度の売上概況（速報）で、小売りとネット通販を合わせた既存店売上高が前年同月比７．１％増と３カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。



前年に比べて休日が１日少ない影響がマイナス１．４ポイント程度あったと推測されるものの、ＶＩＰセールやＵＡクラブ会員セールなどの施策に加え、定価販売が好調に推移したことで、既存店売上高は前年を上回った。前月に続いてジャケット、パンツが安定的に推移したほか、ニット、アウターなどの冬物の動きが堅調だった。なお、全社売上高は同１０．１％増だった。



出所：MINKABU PRESS