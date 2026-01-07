Snow Manの公式Instagramのストーリーズが更新され、『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演に、バナナマンの設楽統が来場したことが報告された。Snow Manの9人との集合ショットに加え、深澤辰哉との2ショットも公開され、話題を呼んでいる。

■Snow Man9人が設楽統を囲んで“ノンストップポーズ”

「設楽さんが名古屋ドームにLIVEを観に来てくださいました！ありがとうございました！」とのメッセージとともに投稿されたのは、Snow Manメンバー9人と設楽が並んだ集合写真。

タンクトップやパーカー姿のメンバーと設楽がそろって前方を指差す“ノンストップポーズ”を決めており、ライブ後とは思えないほどリラックスした表情と、和やかな空気感が印象的だ。

■深澤辰哉＆設楽統の2ショットも「設楽さん！ありがとうございます」

深澤のInstagramのストーリーズでは、「設楽さん！ありがとうございます」とのメッセージとともに深澤と設楽の2ショットも公開された。

肩を組んで頭を寄せ合い、満面の笑顔でピースサイン。設楽の首には銀テープがかけられており、ライブを楽しんだ様子がうかがえる。

深澤と設楽は、情報番組『ノンストップ！』（フジテレビ系）で共演しており、番組を通じて築かれた信頼関係が、プライベートでの交流にもつながっている様子。仕事の枠を超えた温かな関係性が伝わる1枚となっている。

SNSでは「愛だね」「設楽さんが来てくれて嬉しそうなふっか宇宙一かわいい」「2人ともいい笑顔すぎて泣ける」「なんて愛おしいんでしょう」「ふっか、どんだけ設楽さんの事好きなのw」といった声が相次いでおり、ライブの余韻とともに暖かな反響が広がっている。

『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』

