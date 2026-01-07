10時の日経平均は252円安の5万2265円、ファストリが103.49円押し下げ 10時の日経平均は252円安の5万2265円、ファストリが103.49円押し下げ

7日10時現在の日経平均株価は前日比252.16円（-0.48％）安の5万2265.92円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は948、値下がりは586、変わらずは64と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は103.49円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、アドテスト <6857>が68.19円、ＴＤＫ <6762>が22.06円、コナミＧ <9766>が20.22円、ダイキン <6367>が20.22円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を96.27円押し上げている。次いでリクルート <6098>が25.47円、イビデン <4062>が19.39円、ＨＯＹＡ <7741>が12.87円、ディスコ <6146>が11.90円と続く。



業種別では33業種中12業種が値上がり。1位は精密機器で、以下、サービス、非鉄金属、医薬品と続く。値下がり上位には鉱業、石油・石炭、輸送用機器が並んでいる。



※10時0分8秒時点



