【「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」PS4コレクターズエディション】 発売日：2023年8月25日 価格：29,700円 セール価格：17,885円

Amazonにて、プレイステーション 4版メカカスタマイズアクション「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON（以下、アーマード・コア6）」のコレクターズエディションが特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から40%オフの17,885円。

「アーマード・コア6」は、パーツを組み替えてアセンブルした自分だけのオリジナルメカである「アーマード・コア」を操り、立体的に広がる緩急あるSF世界を舞台に、縦横無尽に駆け巡ることができるアクションゲーム。射撃と近接格闘を駆使したダイナミックな動きで敵を圧倒し、立ちはだかる強大な敵や難局に挑んでいく、多彩でアグレッシブなメカならではのアクションを楽しめる。

コレクターズエディションには、ゲーム本編に加えて、AC「NIGHTFALL」スタチューやハードカバー仕様のアートブック、登場企業・勢力のロゴピンパッジセットなど、様々なオリジナルグッズおよび特製ボックスが付属する。今回対象となる本商品では、Amazon限定特典のポストカードセットも付いている。

【コレクターズエディション 同梱内容】

・「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」ゲームソフト

・AC「NIGHTFALL」スタチュー（全高19cm※台座含む）

・アートブック（ハードカバー仕様/48P）

・スチールブック

・ロゴピンズセット

・オリジナルステッカーセット

・デジタルサウンドトラック

【『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON 』 発売ロンチトレーラー【2023.8】】

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.