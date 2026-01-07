「アーマード・コア6」PS4版コレクターズエディションがAmazonにて40%オフで販売中限定特典ポストカードセットも付属
Amazonにて、プレイステーション 4版メカカスタマイズアクション「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON（以下、アーマード・コア6）」のコレクターズエディションが特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から40%オフの17,885円。
「アーマード・コア6」は、パーツを組み替えてアセンブルした自分だけのオリジナルメカである「アーマード・コア」を操り、立体的に広がる緩急あるSF世界を舞台に、縦横無尽に駆け巡ることができるアクションゲーム。射撃と近接格闘を駆使したダイナミックな動きで敵を圧倒し、立ちはだかる強大な敵や難局に挑んでいく、多彩でアグレッシブなメカならではのアクションを楽しめる。
コレクターズエディションには、ゲーム本編に加えて、AC「NIGHTFALL」スタチューやハードカバー仕様のアートブック、登場企業・勢力のロゴピンパッジセットなど、様々なオリジナルグッズおよび特製ボックスが付属する。今回対象となる本商品では、Amazon限定特典のポストカードセットも付いている。
【コレクターズエディション 同梱内容】
・「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」ゲームソフト
・AC「NIGHTFALL」スタチュー（全高19cm※台座含む）
・アートブック（ハードカバー仕様/48P）
・スチールブック
・ロゴピンズセット
・オリジナルステッカーセット
・デジタルサウンドトラック
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.