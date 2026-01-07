JRÅìÆüËÜ¤¬Æ³ÆþÍ½Äê¤Î·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öteppay¡Ê¥Æ¥Ã¥Ú¥¤¡Ë¡×¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤¬°¤¹¤®¤ë!?
JRÅìÆüËÜ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¤Î¡Ø¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¡Ù
JRÅìÆüËÜ¤¬º£½©¤ËÆ³ÆþÍ½Äê¤Î¡Öteppay¡×¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¡¦PASMO¤Î¥¢¥×¥ê¤ËQR¥³¡¼¥É·èºÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ëµ¡Ç½¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÍøÊØÀ¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Êµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ëÀ¼¤â......¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJR¿·½É±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤Î¥Ö¥í¥ó¥ºÁü¡Ú¿Íµ¤¥¥ã¥é¤ÎÂ´¶È¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡©¡Û
2001Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖSuica¡Ê¥¹¥¤¥«¡Ë¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¡£26Ç¯ÅÙËö¤ÎÂ´¶È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀË¤·¤àÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï1½µ´Ö¤Ç2Ëü5000É®¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÖÂ´¶ÈÈ¿ÂÐ¡×¤Ø¤Î»¿Æ±¤¬½¸¤Þ¤ë¤Û¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»°¾åÍÎ»á¤¬¡¢Â´¶È¤ÎÇØ·Ê¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÂ´¶È¤ÏJRÅìÆüËÜ¤¬10Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡ØSuica Renaissance¡Ê¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡Ë¡Ù¹½ÁÛ¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æº£Ç¯¤Î½©¤«¤é¤Ï¡Øteppay¡Ê¥Æ¥Ã¥Ú¥¤¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎSuica¤ÏÀìÍÑÃ¼Ëö¤Ç¤Î·èºÑ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢teppay¤ÏQR¥³¡¼¥É·èºÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥Á¥ã¡¼¥¸¶â³Û¤Î¾å¸Â¤¬30Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¥¢¥×¥ê´Ö¤ÎÁ÷¶â¤ä¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖJRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Suica¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ë¤Ï¡Ø²þ»¥¤ò¥¹¥¤¥¹¥¤ÄÌ¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø³¤¤ÎÃæ¤ò¥¹¥¤¥¹¥¤¤È±Ë¤®²ó¤ë¥Ú¥ó¥®¥ó¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¸å¤ÎSuica¤ÏàÁí¹çÅª¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹á¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
JR¿·½É±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤Î¥Ö¥í¥ó¥ºÁü¡£Æ±±Ø¤Î¿·Æî²þ»¥Á°¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÁü¤âº£Ç¯¤Ç¤ªÌò¸æÌÈ¤«
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁ°ÅÓ¤Ï½çÉ÷ËþÈÁ¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Öteppay¤Î·èºÑ¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀß·×¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ø¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¡ÙÆâ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¿·µ¡Ç½¤Ç¤¢¤ê¡¢30Ëü±ß¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç¤¤Æ¤âÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤½¤³¤«¤éSuica¤Ë¤â¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±½ã¤Ë»È¤¤¾¡¼ê¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëSuicaÆâ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ëÀß·×¾å¡¢Îã¤¨¤ÐJRÀ¾ÆüËÜ¤Î¡Ø¥â¥Ð¥¤¥ëICOCA¡Ê¥¤¥³¥«¡Ë¡Ù¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ïteppay¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
teppay¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇJRÅìÆüËÜ¤Î´ÉÆâ¤ÇÎ®ÄÌ¤¹¤ë¡ØÃÏ°è¥Þ¥Í¡¼¡ÙÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤â´ûÂ¸¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°ìÉô¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤ÇÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëPayPay¤Ê¤É¤Î¶¥¹ç¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¸å¤âSuica¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯·¿¤Î±¿ÄÂ¤Î³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¸åÊ§¤¤µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤â¸½¾õ¤Ç¤ÏJRÅìÆüËÜ¤Î´ÉÆâ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤Ê¤ÉJR¤Î´É³í¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥×¥ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÜÍèÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¿Ê²½¤Î¤Ï¤º¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ï¡ØSuica¤ò°ÜÆ°¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤éÀ¸³è¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤¤¡Ù¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±µ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø´ØÀ¾¤Ë½ÐÄ¥¤·¤¿¤é»È¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç»È¤¦¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ½½Ê¬¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¥Õ¥¡¥ó¤òÈá¤·¤Þ¤»¤¿¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®»³ÅÄÍµºÈ¡¡¼Ì¿¿.¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò