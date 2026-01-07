「シルエットが神」「起毛であたたかい！」【しまむら】マニアの「絶賛パンツ」

寒さが厳しい今の時期。防寒重視でスカートよりパンツを選ぶ人も多いのでは？ そこで今回は、おしゃれさんが絶賛している【しまむら】のパンツをご紹介。美シルエットや裏起毛素材が魅力の、プチプラながら優秀なパンツをピックアップしました。今シーズンはしまむらのパンツで、ワンランク上の着こなしを目指して。

脚のラインを美しく演出するカーブパンツ

【しまむら】「カーブパンツ」\1,969（税込）

今おしゃれさんの間で人気を集めているカーブパンツ。曲線を描くシルエットが、レッグラインを美しく見せてくれそうです。ゆとりがあるので、サマ見えしながら体型カバーも狙える優れもの。@taeminarikiさんは「シルエットが神」と絶賛。ブラウンのセーターと合わせれば、こなれ感のあるコーデに。

寒い日の味方！ あたたかみのある起毛素材のパンツ

【しまむら】「TNKTRキモウラッフWD67」\2,189（税込）

@yuki__wearさんが「起毛であたたかくてカジュアルにもきれいめにも」と絶賛しているワイドパンツ。ストンとした落ち感があり、上品に取り入れられそうです。今季のトレンドカラーである赤のトップスと合わせれば、女性らしさも感じられる冬コーデに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@taeminariki様、@yuki__wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M