半年ぶりに会う姪っ子ちゃんのことを忘れてしまったのか、脇の匂いをチェックし始めた猫さん。予想外の匂いだったようで...。

猫さんの見せた意外過ぎる反応に投稿は12.3万回再生の人気を集め、たくさんの人を笑顔にすることとなりました。

【動画：半年ぶりに遊びに来た姪っ子ちゃん→猫が匂いチェックし始めて…次の瞬間『思いもよらない行動』】

姪っ子ちゃんと半年ぶりの再会

Instagramアカウント『nekomama|保護猫のいる暮らし』に投稿されたのは、キジトラ猫「小五郎」くんの姿。子猫のときに、ママさんによって3兄弟で保護されたという小五郎くん。先に里親が決まった兄弟たちを見送るうちにすっかりママさんのお家に馴染んでしまい、正式に家族になったのだとか。

ある日、ママさんのお家に姪っ子ちゃんが遊びにきたといいます。半年ぶりに会う姪っ子ちゃんを前に、小五郎くんが思いもよらない行動を取ったのだとか。

脇の匂いチェックで人物判定？！

「誰だったかにゃ」というようにビビりながら姪っ子ちゃんに近づいたという小五郎くん。次の瞬間、なんと姪っ子ちゃんの脇の匂いを嗅ぎ始めたといいます。姪っ子ちゃんの半袖の隙間から鼻を入れて、クンクンと匂いをチェック。知っている匂いか確認しているようです。

匂いを嗅ぎ終わった小五郎くんが、「この人、誰にゃ」というような驚きの表情を見せたそう。目をまんまるにして、後ろに跳びのいたという小五郎くん。脇の匂いチェックの結果、姪っ子ちゃんを知らない人と判定したようです。

ゆっくりと距離をとる小五郎くん

姪っ子ちゃんの匂いにピンとこなかった小五郎くんが、ゆっくりと後ずさりを始めたといいます。姪っ子ちゃんから目を逸らし、じわりじわりと離れていったのだとか。

小五郎くんの行動を見ていたママさんは、「そんなにびっくりする匂いだったの？！」と爆笑してしまったそう。普段から、どこか抜けた末っ子キャラだという小五郎くん。レディの脇の匂いを嗅いで後ずさるというまさかの行動を見せてくれたのでした。

小五郎くんのおちゃめな姿は、たくさんの人に笑顔を届けました。

投稿には、「静に下がっていきましたね。可愛いです」「そんなあからさまにされても、こまっちゃうにゃ～」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『nekomama|保護猫のいる暮らし』には、キジトラ猫小五郎くん、黒猫ショコラくん、シャムトラ猫こむぎちゃんの日常の光景が投稿されています。お兄ちゃん猫のショコラくんは弟猫や妹猫に大人気で、いつも甘えられたりニャンプロを仕掛けられたり忙しいそうです。そんな賑やかで癒やしたっぷりの暮らしの様子が覗けますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント『nekomama|保護猫のいる暮らし』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。