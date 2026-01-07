「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」

ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。

今回は、「イイハナ・ドットコム」で特別価格で販売中の、壁掛けとスタンドの2WAYの飾り方が楽しめる、プリザーブドフラワー「フレーム（くまのプーさん）」を紹介します☆

イイハナ・ドットコム ディズニー「フレーム（くまのプーさん）」プリザーブドフラワー

価格：4,235円（税込）

送料：880円（税込）

花材：

プリザーブドフラワー：バラ、アジサイ

アートフラワー：アジサイ、デージー、小花

資材：くまのプーさんデザイン木製フレーム※ケースが若干擦り傷があります。お手入れ説明付き

サイズ：奥行き約15cm、幅約15cm、高さ約8.5cm

販売店舗：イイハナ・ドットコム

「くまのプーさん」と仲間たちがデザインされたにぎやかなアートフレーム。

フレームには、「くまのプーさん」のイメージカラーでもあるハニーカラーのお花が詰め込まれています！

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

中央には、黄色、白、オレンジ色の3輪のバラ。

お部屋の中がより明るくなりそうな華やかな色合いです☆

「くまのプーさん」、お友達の「ピグレット」と「ルー」の元気いっぱいなアートも目をひきます。

プレゼントボックスやバルーン、紙吹雪なども舞い、とっても賑やか！

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

壁掛けとして飾るのはもちろん、専用の棒をさすと立てて飾ることも◎

テーブルなどに置いて飾ったり、壁掛けとして飾ったりと気分で飾り方を変えて楽しめます。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

専用の透明なケースに入った状態で届くので、ギフトにもぴったり。

かわいいアートと、ハニーカラーに毎日癒されそう！

イイハナ・ドットコムのプリザーブドフラワー「フレーム（くまのプーさん）」の紹介でした。

イイハナ・ドットコムで特別価格で販売中です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハニーカラーのバラが3輪！イイハナ・ドットコム ディズニー「フレーム（くまのプーさん）」プリザーブドフラワー appeared first on Dtimes.