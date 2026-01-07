ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年12月25日から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ano×バッドばつ丸」グッズを紹介します！

セガプライズ「ano×バッドばつ丸」グッズ

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663063

投入時期：2025年12月25日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

「あのちゃん」と「バッドばつ丸」のコラボレーショングッズが、セガプライズから登場！

2025年12月は、”寝そべり”ぬいぐるみと、マスコット付きヘアゴムの2種類がラインナップされます。

ano×バッドばつ丸 寝そべり ぬいぐるみ

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663063

投入時期：2025年12月25日より順次

サイズ：全長約10×16×11cm

種類：全3種（ano（口開け）、ano（舌出し）、バッドばつ丸）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

「あのちゃん」と「バッドばつ丸」の“寝そべり”ぬいぐるみが登場！

表情がかわいい「あのちゃん」と、ヘッドドレスを付けた「バッドばつ丸」がラインナップされます。

※「寝そべり」はセガの登録商標です

ano×バッドばつ丸 マスコット付ヘアゴム

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663063

投入時期：2025年12月25日より順次

サイズ：全長約7×3×7cm

種類：全4種（ano（ノーマル）、ano（舌だし）、バッドばつ丸（ノーマル）、バッドばつ丸（ウインク））

投入店舗：全国のゲームセンターなど

「あのちゃん」と「バッドばつ丸」の表情がキュートなマスコット付ヘアゴム。

ヘアアクセサリーとしてはもちろん、手首に付けてもかわいいプライズです☆

2人の個性を活かした表情がポイントの、「あのちゃん」と「バッドばつ丸」のコラボグッズ。

セガプライズのサンリオ「ano×バッドばつ丸」グッズは、2025年12月25日より、全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post あのちゃんの表情に注目！セガプライズ「ano×バッドばつ丸」グッズ appeared first on Dtimes.