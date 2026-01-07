あのちゃんの表情に注目！セガプライズ「ano×バッドばつ丸」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2025年12月25日から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ano×バッドばつ丸」グッズを紹介します！
セガプライズ「ano×バッドばつ丸」グッズ
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663063
投入時期：2025年12月25日より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
「あのちゃん」と「バッドばつ丸」のコラボレーショングッズが、セガプライズから登場！
2025年12月は、”寝そべり”ぬいぐるみと、マスコット付きヘアゴムの2種類がラインナップされます。
ano×バッドばつ丸 寝そべり ぬいぐるみ
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663063
投入時期：2025年12月25日より順次
サイズ：全長約10×16×11cm
種類：全3種（ano（口開け）、ano（舌出し）、バッドばつ丸）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
「あのちゃん」と「バッドばつ丸」の“寝そべり”ぬいぐるみが登場！
表情がかわいい「あのちゃん」と、ヘッドドレスを付けた「バッドばつ丸」がラインナップされます。
※「寝そべり」はセガの登録商標です
ano×バッドばつ丸 マスコット付ヘアゴム
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663063
投入時期：2025年12月25日より順次
サイズ：全長約7×3×7cm
種類：全4種（ano（ノーマル）、ano（舌だし）、バッドばつ丸（ノーマル）、バッドばつ丸（ウインク））
投入店舗：全国のゲームセンターなど
「あのちゃん」と「バッドばつ丸」の表情がキュートなマスコット付ヘアゴム。
ヘアアクセサリーとしてはもちろん、手首に付けてもかわいいプライズです☆
2人の個性を活かした表情がポイントの、「あのちゃん」と「バッドばつ丸」のコラボグッズ。
セガプライズのサンリオ「ano×バッドばつ丸」グッズは、2025年12月25日より、全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。
