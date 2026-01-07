モデルで女優の千葉祐夕（ゆう、22）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。

黒のバンドゥビキニ水着ショットをアップし、「カムバする日の為に日々トレーニング中。皆様のお声届いてます、モチベになってますありがとう 楽しみにしててね〜」とつづった。

また、別の投稿では「あけましておめでとうございます と投稿しようと気が付いたら三賀日終了 家族と過ごせて、友達に会えてお仕事頑張れそうな年明けを過ごせました」と報告。「今年の帰省が急遽だったので御節は頼まず手作りなお正月。とにかく伊達巻が上手に出来ましたよ 妹の作ったほっぺちゃんも上手。そして、いつの間にか数々のショートドラマに出演させて頂き公開されております。追ってお知らせ、告知、させて頂きますね」と伝え、おせち料理などの食卓や、弟や愛犬とのツーショットなどを公開した。

ファンやフォロワーからも「完璧な美女」「STYLE抜群美女」「最強キュート」「綺麗すぎる身体」「世界で1番可愛い」「たまらんです」などのコメントが寄せられている。

千葉は愛知県出身。「高一ミスコン2019」グランプリ、「女子高生ミスコン2019」は審査員特別賞受賞。21年にABEMA恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。霞草編」に出演。23年には舞台「どーるはうす」主演。26年の明治安田Jリーグ100年構想リーグ公式試合球ポスターのモデルも務めている。趣味はサッカー観戦、ギター、ピアノ、お菓子づくり。身長156センチ。