レースクイーン（レースアンバサダー）を昨年限りで卒業したモデルの花乃衣美優（25）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。5年間続けてきた思いをつづった。

自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めてきたが、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でのライブを終え、卒業を迎えた。「イベントがやっと落ち着いたので、、遅くなりましたが、フレエン卒業イベントありがとうございました！！ 最後にコスチュームに袖を通せる日だったので、たくさんの方に来て頂けてとっても嬉しかったです！」とレースアンバサダーとしてのグリーンとシルバーを基調としたコスチューム姿を披露した。

さらに「フレエンは2カテゴリーでアイドル活動もさせて頂き、本当に忙しい日々だったけど、ファンの皆様も一緒に駆け抜けてくれたお陰で楽しい思い出しかありません 何度も言ってるけど、最後のレースアンバサダーをフレエンで卒業出来ること、幸せでいっぱいです！！何度も卒業式をして頂く度に人前であまり涙を流したくない私ですが、頑張っても涙が溢れてしまいました それ程私にとってこの1年間、そしてレースアンバサダーとして活動した5年間は思い出と愛がたくさん詰まってるんだな。と みんなからたくさんの愛を貰ったので、これからも頑張っていきます」と心境を伝えた。スラリと伸びた脚線美が際立つショートパンツとロングブーツの衣装を着用して大きな花束を抱えたショットなども添え、5年間を支えてくれた周囲に感謝した。

ファンやフォロワーからも「ビジュ完璧すぎ」「可愛い過ぎてヤバい」「笑顔が可愛くて可愛くて」「コスチュームお似合い」「たくさんの癒しを頂きました」「女の子を産んでもらいたい」などのコメントが寄せられている。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、水着や浴衣を含めてプライベートのファッションなども投稿している。自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めてきたが、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」を含めて、昨年限りで卒業した。格闘技イベントRIZINを盛り上げる「RIZINガール」としては26年も継続して活動することが決定。身長160センチ。血液型O。趣味はドライブ。