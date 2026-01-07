なんとも新年から景気のいいアガリとなった。「大和証券Mリーグ2025-26」1月6日の第1試合で、渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）が親番の東1局に倍満を成就。きれいに染め上げた清一色にファンからも「素晴らしい」「これはすごいちゅも」とコメントが飛び交った。

【映像】一気に染め上げた！日向藍子、美しすぎる倍満ツモ

日向の配牌にはマンズが7枚あり1面子が完成。5巡目にはEX風林火山・永井孝典（最高位戦）からカン七万でリーチが入り、さすがに日向は防戦に回るものと思われていた。ところが6巡目に一万を引いてマンズが8枚になったところから急加速。そこからさらに5枚連続でマンズを引き、あっという間に手牌をマンズに染め上げた。そして12巡目、四万を引いたところでついにペン三万で清一色・一盃口となるテンパイ。これをダマテンに構えると2巡後、この三万を引き入れてツモ・清一色・一盃口で親の倍満、2万4000点に仕上げきった。

とてつもないスピードで仕上がった清一色に、実況を務めた松嶋桃（協会）も「とんでもない初日の出！魔法みたいな局でしたね」と驚くと、ファンも「これはすごいちゅも」「なんだこれは」「素晴らしい」と驚きの言葉が続いていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

